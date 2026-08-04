4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

Son dakika hava durumu haberleri... Türkiye çöl sıcaklarıyla kavrulurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) ezber bozan bir uyarı geldi. Salı günü termometrelerin 43 dereceyi göstereceği bunaltıcı sıcakların ardından, hafta sonuna doğru hava aniden buz kesecek! Batıdan giriş yapacak gök gürültülü sağanak yağışlar sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Peki fırtına ve yağış hangi gün, hangi illerde başlayacak? İşte hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiren güncel hava durumu uyarıları...