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4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

Son dakika hava durumu haberleri... Türkiye çöl sıcaklarıyla kavrulurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) ezber bozan bir uyarı geldi. Salı günü termometrelerin 43 dereceyi göstereceği bunaltıcı sıcakların ardından, hafta sonuna doğru hava aniden buz kesecek! Batıdan giriş yapacak gök gürültülü sağanak yağışlar sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Peki fırtına ve yağış hangi gün, hangi illerde başlayacak? İşte hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiren güncel hava durumu uyarıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 04.08.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 09:29
4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

Türkiye, yeni haftaya tam anlamıyla çöl sıcaklarının etkisi altında başladı. Ancak MGM'nin yayınladığı son güncel hava durumu haritaları, bu durumun çok uzun sürmeyeceğini ve ani bir hava değişiminin kapıda olduğunu gösteriyor. Şemsiyeleri raflardan indirtecek sürpriz yağış dalgası için geri sayım başladı.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

BUGÜN DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT: HEM 43 DERECE CEHENNEM SICAĞI HEM FIRTINA!

Salı günü saatlik hava durumu verilerine göre, özellikle öğle saatlerinde dışarıda durmak bile zorlaşacak. Günün öne çıkan iki büyük tehlikesi var: Kavurucu sıcak ve şiddetli rüzgar.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

Güneydoğu Anadolu'da termometreler 43 dereceleri zorlayarak rekor kıracak. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise sıcaklıklar 40 derece bandını aşarak tehlikeli boyutlara ulaşacak. Marmara ve Kuzey Ege'de ise sabah erken saatlerden itibaren Çanakkale, İzmir ve Balıkesir hattını içine alan bölgede rüzgarın hızı saatte 40 ila 60 kilometreye çıkacak.

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4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MGM'nin son değerlendirmelerine göre üç büyük ilimizde de ani hava değişimleri yaşanacak; İzmir'de salı günü 40 dereceyi aşan sıcaklara saatte 40-60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarlar eşlik ederken, İstanbul hafta ortasına kadar sıcak ve nemli havanın etkisinde kalacak, Ankara ise hafta boyunca güneşin pençesinde kavrulmaya devam edecek.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

Öğle saatlerinde de hız kesmeyecek olan bu rüzgar, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Akşam saatlerinde rüzgarın şiddeti azalsa da, gün boyu biriken bunaltıcı sıcak hava gece yarısına kadar etkisini sürdürecek.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

Ancak asıl sürpriz hafta sonuna doğru kapıyı çalıyor; cuma günü batıdan giriş yapacak serin sistemle birlikte İstanbul ve İzmir aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağışlara teslim olup serinlerken, bu yağış dalgası cumartesi günü İç Anadolu'ya ulaşarak Ankara'da da sıcaklıkları hissedilir derecede düşürüp yerini kuvvetli sağanaklara bırakacak.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE KAVRULMAYA DEVAM EDİYORUZ

Hafta ortasında ülke genelinde sıcaklıklar aynı şiddetle devam edecek. Çarşamba ve Perşembe günleri sadece Doğu Karadeniz'in en uç kesimlerinde kısa süreli ve bölgesel yağış geçişleri bekleniyor. Bunun dışında Türkiye genelinde güneş ve sıcak hava etkili olmayı sürdürecek.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

HAFTA SONU PLANLARINA KRİTİK UYARI: CUMA GÜNÜ SİSTEM GİRİŞ YAPIYOR!

Asıl büyük kırılma ise Cuma günü yaşanacak. Cuma gününden itibaren Türkiye'nin batı kapısından serin ve yağışlı yeni bir sistem sert bir giriş yapıyor. Cuma günü Marmara ve Ege'nin kuzeyinde (İstanbul, İzmir ve çevre iller) aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlar sıcaklıkları aniden düşürecek. Cumartesi günü ise Serinletici ve kuvvetli yağış sistemi etki alanını genişleterek Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir kısmını teslim alacak.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT!

Özellikle bu hafta sonu sahil şeridine inmeyi, kampa gitmeyi veya açık havada vakit geçirmeyi planlayanların ani sıcaklık düşüşüne, gök gürültülü sağanak yağışa ve fırtına ihtimaline karşı planlarını gözden geçirmeleri ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

MGM YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI

4 AĞUSTOS 2026 SALI

Salı günü yurdun genelinde sıcak ve güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 43 derecelere kadar ulaşmaktadır. Kuzey kesimlerde ve Marmara'nın doğusunda yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülmektedir.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA

Gün geneline bakıldığında yurt genelinde yüksek sıcaklıklar (Güneydoğu'da 42 dereceye kadar) etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Ege Bölgesi'nde kuzeyli kuvvetli rüzgar esmeye devam ederken, Doğu Karadeniz kıyıları ve Kuzeydoğu Anadolu'da (Artvin, Ardahan) gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülmektedir.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

6 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE

Perşembe günü sıcaklıklar iç ve güney kesimlerde yüksek seyrini (38-41 derece aralığında) korumaktadır. Yağışlı sistem biraz daha genişleyerek Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna gök gürültülü sağanak yağışlar bırakmaktadır. Ayrıca Akdeniz'in iç kesimlerinde de yerel gök gürültülü sağanaklar gözlemlenmektedir. Ege kıyılarında önceki günlerde görülen şiddetli rüzgar etkisini kaybetmiştir.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

7 AĞUSTOS 2026 CUMA

Cuma günü itibarıyla yağışlı sistem batı bölgelere de etki etmeye başlamaktadır. Marmara Bölgesi'nin geneli, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar hakimdir. Bu yağışlarla birlikte batı ve iç kesimlerde sıcaklıklarda bir miktar düşüş eğilimi görülse de, Güneydoğu Anadolu'da 42 dereceye varan kavurucu sıcaklar etkisini sürdürmektedir.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

8 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde, batıdaki yağışlar etkisini yitirirken hava Ege ve Marmara'da tekrar açarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hal almaktadır. Ancak İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir kısmı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç/yüksek kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Ülkenin güney ve güneydoğu hatlarında yüksek sıcaklıklar (41 derece civarı) hafta sonu da etkili olmaya devam etmektedir.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Sabah saatlerinde ülke genelinde büyük ölçüde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakimdir. Ancak Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında (Çanakkale, Balıkesir, İzmir civarı) kuzey yönlerden saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgar etkisini göstermektedir.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkisini sürdürmektedir. Bu saatlerde Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz bölgesinde Toroslar mevkisinde (Antalya'nın iç kesimleri) yerel yağış geçişleri başlamaktadır. Aynı zamanda Güneydoğu Anadolu ve Güney yönlerde aşırı sıcaklık uyarıları dikkat çekmektedir.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde yurdun büyük bir kısmında hava tekrar sakinleşip açarken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde (Samsun, Ordu, Trabzon, Artvin civarı) yağışlı hava etkisini korumaya devam etmektedir.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

GECE (00:00 - 06:00)

Çarşamba gününün ilk saatlerinde ülke genelinde yağışsız, sakin, açık ve yer yer az bulutlu bir gece geçeceği tahmin edilmektedir.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

4 Ağustos hava durumu! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Önce 43 derece sıcak sonra şiddetli fırtına! O gün şemsiyeleri hazırlayın

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu