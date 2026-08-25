Trend Galeri Trend Yaşam 5 yıldır nehirden çıkmıyordu! Yemeklerini bile suyun içinde yiyen gencin sırrı çözüldü

5 yıldır nehirden çıkmıyordu! Yemeklerini bile suyun içinde yiyen gencin sırrı çözüldü

Hindistan'da duyanların inanmakta güçlük çektiği akıl almaz bir dram yaşanıyor. Tüm vücudunu saran ve adeta çıldırtan bir yanma hissi yüzünden tam 5 yıldır günlerini köyün göletlerinde geçiren 16 yaşındaki Iqbal Sheikh'in hikayesi duyanları hayrete düşürüyor.

Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 11:36