Trend Galeri Trend Yaşam 5 yıldır nehirden çıkmıyordu! Yemeklerini bile suyun içinde yiyen gencin sırrı çözüldü

5 yıldır nehirden çıkmıyordu! Yemeklerini bile suyun içinde yiyen gencin sırrı çözüldü

Hindistan'da duyanların inanmakta güçlük çektiği akıl almaz bir dram yaşanıyor. Tüm vücudunu saran ve adeta çıldırtan bir yanma hissi yüzünden tam 5 yıldır günlerini köyün göletlerinde geçiren 16 yaşındaki Iqbal Sheikh'in hikayesi duyanları hayrete düşürüyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 11:36
5 yıldır nehirden çıkmıyordu! Yemeklerini bile suyun içinde yiyen gencin sırrı çözüldü

Tüm vücudunu saran yanma hissi yüzünden 5 yıldır günlerini nehirde geçiren ve yemeklerini bile suyun içinde yemek zorunda kalan 16 yaşındaki gencin çaresizliği son buldu. Karaya adım attığı an alev alev yandığını söyleyen talihsiz çocuğun gizemli hastalığı tıbbı harekete geçirdi.

5 yıldır nehirden çıkmıyordu! Yemeklerini bile suyun içinde yiyen gencin sırrı çözüldü

YEMEĞİNİ BİLE SUYUN İÇİNDE YİYORDU

Sudan adımladığı anda vücudunda dayanılmaz ağrılar başlayan Iqbal, çaresizlikten tüm hayatını suya taşıdı.

5 yıldır nehirden çıkmıyordu! Yemeklerini bile suyun içinde yiyen gencin sırrı çözüldü

Yemeklerini göletin ortasında oturduğu yerde yiyen, gün boyu nehirlerden çıkamayan gencin evindeki görüntüler ise yürekleri dağladı.


Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
5 yıldır nehirden çıkmıyordu! Yemeklerini bile suyun içinde yiyen gencin sırrı çözüldü

TIBBIN ÇÖZMEKTE ZORLANDIĞI GİZEM

Komşularının başlattığı yardım seferberliği sayesinde nihayet hastaneye kaldırılan talihsiz gencin Eritromelalji adı verilen ve vücutta aşırı sıcaklık, kızarıklık ile yakıcı ağrılara yol açan son derece nadir bir hastalığa yakalandığı düşünülüyor.

5 yıldır nehirden çıkmıyordu! Yemeklerini bile suyun içinde yiyen gencin sırrı çözüldü

SUDA YAŞAMAK CİLDİNİ ÇÜRÜTMEK ÜZEREYDİ!

Serinlemek için sürekli suda kalmanın genç için başka bir ölümcül tehlike yarattığını belirten doktorlar alarm verdi.

5 yıldır nehirden çıkmıyordu! Yemeklerini bile suyun içinde yiyen gencin sırrı çözüldü

Uzun süre suda kalmanın cildi aşırı yumuşatarak çürüttüğü; tehlikeli bakteriyel enfeksiyonlara, ağır mantarlara ve sürekli tekrarlayan zatürreye yol açtığı açıklandı.

5 yıldır nehirden çıkmıyordu! Yemeklerini bile suyun içinde yiyen gencin sırrı çözüldü

Suda yaşamaya mahkum kalan Iqbal, uzman doktorların uygulayacağı özel tedaviyle yeniden karaya adım atacağı günü bekliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör