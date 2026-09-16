Trend Galeri Trend Yaşam 6 aydır her yerde aranıyordu! Abisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sultan’ın o hali yürek burktu: Meğer yol kenarında dilenirken…

6 aydır her yerde aranıyordu! Abisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sultan’ın o hali yürek burktu: Meğer yol kenarında dilenirken…

6 çocuk annesi Sultan Bostan 6 ay önce Düzce'de ailesinin iddiasına göre ağabeyi tarafından alıkonulup kaçırıldı. Ekipler günlerdir bu iddianın izini sürerken o ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Kayıp anne nerede, ne halde bulundu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 09:33