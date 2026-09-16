Trend Galeri Trend Yaşam 6 aydır her yerde aranıyordu! Abisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sultan’ın o hali yürek burktu: Meğer yol kenarında dilenirken…

6 aydır her yerde aranıyordu! Abisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sultan’ın o hali yürek burktu: Meğer yol kenarında dilenirken…

6 çocuk annesi Sultan Bostan 6 ay önce Düzce'de ailesinin iddiasına göre ağabeyi tarafından alıkonulup kaçırıldı. Ekipler günlerdir bu iddianın izini sürerken o ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Kayıp anne nerede, ne halde bulundu? İşte detaylar…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 09:33
6 aydır her yerde aranıyordu! Abisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sultan’ın o hali yürek burktu: Meğer yol kenarında dilenirken…

Düzce'de 6 ay önce ortadan kaybolan 6 çocuk annesi Sultan Bostan'ın nerede olduğu, gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Ailesi tarafından ağabeyi Cihan Sarıkoyun'un kaçırdığı iddia edilen Bostan'ın Edirne'de yol kenarında bulunduğu öğrenildi. Tedavi altına alınan Bostan'ın ağabeyi ise canlı yayında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

6 aydır her yerde aranıyordu! Abisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sultan’ın o hali yürek burktu: Meğer yol kenarında dilenirken…

6 AYDIR HER YERDE ARANIYORDU

Düzce'de yaşayan 6 çocuk annesi Sultan Bostan, yaklaşık 6 ay önce ağabeyi Cihan Sarıkoyun ile evden ayrıldıktan sonra bir daha ailesine ulaşmadı. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle hakkında kısıtlama kararı bulunduğu belirtilen Bostan için ailesi, Esra Erol'un programına başvurarak yardım istedi. Günlerdir sürdürülen arama çalışmalarında gelen ihbarlar değerlendirilirken, Bostan'ın Edirne'de bulunduğuna ilişkin bilgi ekiplere ulaştı.

6 aydır her yerde aranıyordu! Abisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sultan’ın o hali yürek burktu: Meğer yol kenarında dilenirken…

YOL KENARINDA DİLENİRKEN BULUNDU

İddiaya göre Sultan Bostan, ağabeyiyle birlikte Edirne'de yol kenarlarında dilenirken ve hurda malzeme toplarken görüldü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ikiliyi polis arama noktasında konteynerlerin arasında buldu. Bostan'ın bulunduğu sırada polis ekiplerine karşı çıktığı ve ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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6 aydır her yerde aranıyordu! Abisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sultan’ın o hali yürek burktu: Meğer yol kenarında dilenirken…

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Sultan Bostan'ın Balkan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin psikiyatri kliniğine yatırıldığı öğrenildi. Bostan'ın eşi Erden Bostan ise yaşananlara ilişkin, "Hayatımın en güzel yıllarını iyi kötü onunla paylaştım. Bu şekilde yaşamasına müsaade etmem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

6 aydır her yerde aranıyordu! Abisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sultan’ın o hali yürek burktu: Meğer yol kenarında dilenirken…

SULTAN'LA KONUŞMASINI ANLATTI

Sultan Bostan'ı gördüğünü belirterek ihbarda bulunan vatandaş, yaşananları canlı yayında anlattı. Vatandaş, Bostan'ın kendisine Türkiye'yi dolaştıklarını ve yol kenarlarında teneke ve kutu topladıklarını söylediğini aktardı. İhbar eden kişinin anlatımına göre Bostan ayrıca kendisinden para istedi.

6 aydır her yerde aranıyordu! Abisi tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sultan’ın o hali yürek burktu: Meğer yol kenarında dilenirken…

"BEN DEĞİL O BENİ KAÇIRDI"

Sultan Bostan'ın bulunmasının ardından gözler ağabeyi Cihan Sarıkoyun'a çevrildi. Canlı yayına katılan Sarıkoyun, ailesinin kendisine yönelttiği kaçırma iddiasını reddederek, "Ben değil, o beni kaçırdı" şeklinde konuştu. Soruşturma kapsamında olayın nasıl geliştiğine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DÜZCE