6 milyon TL'lik konser bütçesi büyük tepki çekmişti! Alanı apar topar terk ettiler... Hadise konserinde yürekleri ağza getiren ihmal...
CHP'li belediyelerin eğlence için hiçbir masraftan kaçınmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştı. İzmir Konak Belediyesi'nin 2 saatlik konser için ünlü sanatçı Şevval Sam'a yapacağı 5 milyon 300 bin TL'lik ödeme tepki çekmiş bunun üzerine konser iptal edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dün düzenlediği 29 Ekim konserinde şarkıcı Hadise'ye 6 milyon ödemişti. Yenikapı'da fahiş ücretle sahne alan Hadise konserinde korkutan bir olay yaşandı. Vatandaşlar alanı panik içinde tek tek terk etti. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.10.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:38