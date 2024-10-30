6 milyon TL’lik konser bütçesi büyük tepki çekmişti! Alanı apar topar terk ettiler... Hadise konserinde yürekleri ağza getiren ihmal...

APAR TOPAR TERK ETTİLER...

Kısa süreli paniğe ve korkuya neden olan yangında her ihtimale karşılık çekim ekipleri dışarıya çıkarıldı. Çekim ekipleri konser alanını bir bir terk etti. Konserdeki bu görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.