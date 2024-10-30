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6 milyon TL'lik konser bütçesi büyük tepki çekmişti! Alanı apar topar terk ettiler... Hadise konserinde yürekleri ağza getiren ihmal...

CHP'li belediyelerin eğlence için hiçbir masraftan kaçınmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştı. İzmir Konak Belediyesi'nin 2 saatlik konser için ünlü sanatçı Şevval Sam'a yapacağı 5 milyon 300 bin TL'lik ödeme tepki çekmiş bunun üzerine konser iptal edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dün düzenlediği 29 Ekim konserinde şarkıcı Hadise'ye 6 milyon ödemişti. Yenikapı'da fahiş ücretle sahne alan Hadise konserinde korkutan bir olay yaşandı. Vatandaşlar alanı panik içinde tek tek terk etti. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.10.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:38
6 milyon TL’lik konser bütçesi büyük tepki çekmişti! Alanı apar topar terk ettiler... Hadise konserinde yürekleri ağza getiren ihmal...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaşan İzmir Konak Belediyesi'nin 2 saatlik konser için ünlü sanatçıya yapacağı 5 milyon 300 bin TL'lik ödeme tepki çekmiş bunun üzerine konser iptal edilmişti.

6 milyon TL’lik konser bütçesi büyük tepki çekmişti! Alanı apar topar terk ettiler... Hadise konserinde yürekleri ağza getiren ihmal...

CHP'lİ belediyelerin eğlence için hiçbir masraftan kaçınmadığı bir kez daha ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'da düzenleyeceği 29 Ekim konserinde şarkıcı Hadise'ye 6 milyon ödeyeceği öğrenilmişti.

6 milyon TL’lik konser bütçesi büyük tepki çekmişti! Alanı apar topar terk ettiler... Hadise konserinde yürekleri ağza getiren ihmal...

Konser bütçesi ile tepkilerin hedefi olan bu etkinlikte bir de korkutan anlar yaşandı. Konser alanındaki havai fişek platformunda yangın çıktı.

6 milyon TL’lik konser bütçesi büyük tepki çekmişti! Alanı apar topar terk ettiler... Hadise konserinde yürekleri ağza getiren ihmal...

APAR TOPAR TERK ETTİLER...

Kısa süreli paniğe ve korkuya neden olan yangında her ihtimale karşılık çekim ekipleri dışarıya çıkarıldı. Çekim ekipleri konser alanını bir bir terk etti. Konserdeki bu görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

6 milyon TL’lik konser bütçesi büyük tepki çekmişti! Alanı apar topar terk ettiler... Hadise konserinde yürekleri ağza getiren ihmal...

Sosyal medyada gündem olan görüntülere tepki yağdı. Konu ile ilgili Hadise'den ya da resmi makamlardan açıklama gelmedi.

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