Video Yaşam Hadise'nin 29 Ekim konserinde yangın! İzleyiciler panikle alanı boşalttı
Hadise'nin 29 Ekim konserinde yangın! İzleyiciler panikle alanı boşalttı

Hadise'nin 29 Ekim konserinde yangın! İzleyiciler panikle alanı boşalttı

30.10.2024 | 10:01

Hadise'nin İstanbul'da verdiği 29 Ekim konserinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

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