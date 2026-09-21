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6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

Günlük hayatta verdiğiniz tepkiler, aldığınız kararlar ve olaylara yaklaşımınız kişiliğiniz hakkında önemli ipuçları verebilir. Peki siz kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Bu 6 soruluk kişilik testiyle baskın karakter özelliklerinizi keşfedebilirsiniz.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 21.09.2026 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 11:20
6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

Hepimizin olaylar karşısındaki tepkileri, karar verme biçimi ve insanlarla kurduğu ilişkiler birbirinden farklıdır. Kimi hayatı akışına bırakmayı severken kimi her ayrıntıyı önceden planlamayı tercih eder. Bazıları duygularıyla hareket ederken bazıları için mantık her zaman ön plandadır. Peki sizin karakterinizi hangi özellikler daha fazla yansıtıyor? Aşağıdaki 6 soruda size en yakın seçeneği belirleyin ve cevaplarınızın sonunda kişiliğinizin baskın yönünü keşfedin.

6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

SORULAR

1. Beklemediğiniz bir durumla karşılaştığınızda ilk tepkiniz ne olur?

A) Önce şaşırırım ama kısa sürede işin eğlenceli tarafını bulurum.

B) Biraz geri çekilip ne hissettiğimi anlamaya çalışırım.

C) Hemen harekete geçer, çözüm üretmeye çalışırım.

D) Durumu kontrol altına almak için bütün seçenekleri değerlendiririm.

6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

2. Yakın arkadaşlarınız sizi en çok hangi özelliğinizle tanımlar?

A) Neşeli ve enerjik

B) Duyarlı ve anlayışlı

C) Cesur ve kararlı

D) Mantıklı ve güvenilir

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6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

3. Bir karar vermeniz gerektiğinde hangisi size daha yakın?

A) Çok fazla düşünmeden içimden geldiği gibi davranırım.

B) Kararımın beni ve çevremdekileri nasıl hissettireceğini düşünürüm.

C) Ne istediğimi belirler ve hedefime doğru ilerlerim.

D) Artıları ve eksileri değerlendirip en mantıklı seçeneği bulurum.

6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

4. Planınız son anda iptal edildi. Ne yaparsınız?

A) "Neyse," deyip yeni bir plan yaparım.

B) Önce biraz bozulurum; sonra nedenini anlamaya çalışırım.

C) Hiç sorun etmem, kendi planımı yapıp devam ederim.

D) Boş kalan zamanı değerlendirmek için alternatiflerimi düşünürüm.

6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

5. Kendinizle ilgili değiştirmek istediğiniz bir özellik seçmeniz gerekseydi hangisi olurdu?

A) Bazen fazla dağınık ve spontane olmam

B) Her şeyi fazla kafama takmam

C) Gereğinden fazla hırslı olmam

D) Her şeyi kontrol etmeye çalışmam

6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

6. Hayatınızda önemli bir değişiklik yapmaya karar verdiniz. Nasıl ilerlersiniz?

A) Fazla plan yapmadan başlayıp süreç içinde şekillendiririm.

B) Önce kendimi bu değişime duygusal olarak hazırlamak isterim.

C) Hedefimi koyar, mümkün olduğunca hızlı şekilde harekete geçerim.

D) Önce bütün riskleri ve ihtimalleri hesaplarım.

6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

SONUÇLAR

Çoğunlukla A seçtiyseniz: ÖZGÜR RUHLU VE SPONTANE

Sizin için hayatın tamamen planlardan ibaret olması pek mümkün değil. Yeni deneyimlere açık, meraklı ve spontane bir yapınız var. Bir şeyler ters gittiğinde uzun süre bunun üzerinde durmak yerine önünüze bakmayı tercih ediyorsunuz. Çevrenizdeki insanlar enerjinizden ve olayların eğlenceli tarafını bulabilmenizden hoşlanıyor.

Ancak bazen anlık kararlarınız, sonradan "Keşke biraz daha düşünseydim" demenize neden olabilir. Sizin için önemli olan hayatı fazla ciddiye almadan, kendi ritminizi koruyarak ilerlemek.

Güçlü tarafınız: Esneklik ve hayatın akışına uyum sağlayabilmek.

6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

Çoğunlukla B seçtiyseniz: DUYGUSAL VE EMPATİK

İnsanların söylemediklerini bile fark edebilen bir yapınız var. Bir olayın yalnızca ne olduğuyla değil, insanlarda nasıl bir duygu bıraktığıyla da ilgileniyorsunuz. Bu nedenle yakın ilişkiler sizin hayatınızda oldukça önemli.

Kolay kolay herkese kendinizi açmazsanız da güvendiğiniz insanlara karşı son derece samimi ve koruyucusunuz. Ancak olayları fazla derin düşünmeniz zaman zaman sizi gereğinden fazla yorabilir.

Güçlü tarafınız: Empati kurmak ve insanları gerçekten dinlemek.

6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

Çoğunlukla C seçtiyseniz: KARARLI VE CESUR

Ne istediğinizi bildiğinizde bunun peşinden gitmekten çekinmeyen, kararlı bir yapınız var. Başkalarının ne düşündüğünden çok, kendi hedeflerinizin ve seçimlerinizin peşinden gitmeyi tercih ediyorsunuz.

Zorluklarla karşılaştığınızda geri çekilmek yerine mücadele etmeye yatkınsınız. Bu özellik sizi güçlü ve kararlı biri olarak gösterirken zaman zaman fazla inatçı görünmenize de neden olabilir.

Hayatınızda bir şeyin değişmesini istiyorsanız bunu yalnızca hayal etmekle yetinmiyor, mümkün olduğunca harekete geçiyorsunuz.

Güçlü tarafınız: Kararlılık ve harekete geçme cesareti.

6 soruda kişiliğinizi keşfedin! Seçtiğiniz şıklar karakteriniz hakkında neler söylüyor?

Çoğunlukla D seçtiyseniz: DENGELİ VE KONTROLLÜ

Sizin için güven ve istikrar oldukça önemli. Bir karar vermeden önce düşünmeyi, seçenekleri değerlendirmeyi ve mümkün olduğunca hazırlıklı olmayı seviyorsunuz.

İnsanlar zor zamanlarda size güvenebilir çünkü panik yerine çözüm üretmeye odaklanıyorsunuz. Ancak her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmak bazen sizi gereğinden fazla yorabilir.

Hayatta spontane davranmaktan tamamen uzak değilsiniz; yalnızca kendinizi güvende hissettiğiniz bir alanın olmasını istiyorsunuz.

Güçlü tarafınız: Sakin kalabilmek ve sağduyulu kararlar verebilmek.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör