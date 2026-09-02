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81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Adana'dan Trabzon'a, İzmir'den Erzurum'a kadar Türkiye'nin 81 ilinin simge haline gelen yemekleri tek bir listede açıklandı. "Bizim oranın yemeği budur" diyenler dikkat; güncellenen dev liste ezberleri bozuyor! Peki, sizin şehrinizde aslında ne yenmesi gerekiyor?

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 02.09.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 10:47
81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Dünyanın en zengin mutfak kültürlerinden birine sahip olan Türkiye'nin merakla beklenen gastronomi haritası güncellendi. Nesilden nesile aktarılan, her yörenin kendine has o eşsiz tarifleri tek bir listede bir araya geldi. Seyahat planı yapanlar, hafta sonu rotasını yeni tatlara çevirmek isteyenler veya sadece "Benim memleketimin en meşhur yemeği gerçekten bu muymuş?" diye merak edenler için dev bir rehber hazırlandı.

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Kebaptan mantıya, pideden ciğere kadar Türkiye'nin dört bir yanından öne çıkan yöresel tatları keşfetmeye hazır mısınız? İşte 81 ilin dillerden düşmeyen o meşhur yemekleri...

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

İstanbul — Islak hamburger

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81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Edirne — Tava ciğeri

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Kırklareli — Hardaliye

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Tekirdağ — Tekirdağ köftesi

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Kocaeli — Pişmaniye

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Sakarya — Islama köfte

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Bursa — İskender kebap

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Balıkesir — Höşmerim

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Çanakkale — Peynir helvası

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Yalova — Yalova sütlüsü

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

İzmir — Boyoz

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Aydın — Çöp şiş

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Muğla — Çökertme kebabı

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Denizli — Denizli kebabı

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Manisa — Manisa kebabı

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Uşak — Tarhana çorbası

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Kütahya — Cimcik

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Afyonkarahisar — Sucuk

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Adana — Adana kebap

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Mersin — Tantuni

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Antalya — Piyaz

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Hatay — Künefe

81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...

Isparta — Kabune pilavı