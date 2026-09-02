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81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...
81 ilin damak çatlatan lezzetleri açıklandı! İşte ezber bozan en meşhur yemekler listesi...
Adana'dan Trabzon'a, İzmir'den Erzurum'a kadar Türkiye'nin 81 ilinin simge haline gelen yemekleri tek bir listede açıklandı. "Bizim oranın yemeği budur" diyenler dikkat; güncellenen dev liste ezberleri bozuyor! Peki, sizin şehrinizde aslında ne yenmesi gerekiyor?
Giriş Tarihi: 02.09.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 10:47