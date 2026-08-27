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81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...
81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...
TÜİK'in kütük kayıtları esas alınarak yapılan sıra dışı simülasyon, Türkiye'nin nüfus haritasını baştan çizdi. "Herkes memleketinde yaşasaydı ne olurdu?" sorusu yanıt bulurken; İstanbul devasa bir kan kaybıyla liderlik koltuğuna veda etti. Zirveye oturan sürpriz Anadolu şehri ise görenleri hayrete düşürdü. İşte 81 ilin kütük verilerine göre baştan yazılan nüfus sıralaması
Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:32