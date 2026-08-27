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81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

TÜİK'in kütük kayıtları esas alınarak yapılan sıra dışı simülasyon, Türkiye'nin nüfus haritasını baştan çizdi. "Herkes memleketinde yaşasaydı ne olurdu?" sorusu yanıt bulurken; İstanbul devasa bir kan kaybıyla liderlik koltuğuna veda etti. Zirveye oturan sürpriz Anadolu şehri ise görenleri hayrete düşürdü. İşte 81 ilin kütük verilerine göre baştan yazılan nüfus sıralaması

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:32
81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

Türkiye nüfusuna dair bilinen tüm ezberleri altüst eden sıra dışı bir araştırma, megakentler ve Anadolu arasındaki göç dengesini gözler önüne serdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) doğrudan kütük kayıtlarına dayanan verileriyle hazırlanan "Herkes memleketinde yaşasaydı ne olurdu?" senaryosu, haritayı baştan aşağı değiştirdi.

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

Yıllardır Türkiye'nin sanayi, ekonomi ve nüfus yükünü çeken İstanbul, Ankara ve İzmir gibi dev kentler bu hesaplamayla ciddi şekilde küçülürken; yıllardır dışarıya göç veren Anadolu şehirlerinde adeta nüfus patlaması yaşandı.

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

Megakentin zirveden indiği ve dengelerin tamamen değiştiği bu yeni tabloda, Türkiye'nin en kalabalık şehri unvanı ise hiç beklenmedik bir ile geçti.

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81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

81. YALOVA: 131 bin 080

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

80. TUNCELİ: 256 bin 768

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

79. BİLECİK: 271 bin 776

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

78. BAYBURT: 288 bin 939

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

77. BARTIN: 344 bin 965

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

76. KİLİS: 351 bin 806

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

75. KARABÜK: 353 bin 343

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

74. IĞDIR: 366 bin 827

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

73. HAKKARİ: 369 bin 399

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

72. BURDUR: 378 bin 437

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

71. KARAMAN: 397 bin 223

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

70. UŞAK: 416 bin 821

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

69. DÜZCE: 439 bin 196

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

68. KIRKLARELİ: 441 bin 582

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

67. BOLU: 448 bin 482

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

66. ARTVİN: 450 bin 989

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

64. EDİRNE: 500 bin 733

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

63. KIRIKKALE: 542 bin 951

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

62. NEVŞEHİR: 546 bin 494

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

61. ARDAHAN: 553 bin 697

81 ilin nüfusu sil baştan! İstanbul artık zirvede değil! İşte herkes kendi memleketine dönse en kalabalık il...

60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582