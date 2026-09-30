Adaletin VAR odası: Yıllardır "hakem hatası" diye saç baş yolduğumuz kararlar...
Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte kritik isimlere yapılan operasyon sonrası çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Salih Tuna, "Adaletin VAR odasından çıkan sonuç mahkemede tescillenirse geçmiş maçlar iptal edilmeyecek... Sadece yıllardır "hakem hatası" diye saç baş yolduğumuz kararların, aslında kusursuz işleyen birer atama "başarısı" olduğu anlaşılacak." dedi.
Giriş Tarihi: 30.09.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 06:59