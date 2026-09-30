Adaletin VAR odası: Yıllardır "hakem hatası" diye saç baş yolduğumuz kararlar...

Adam atletik testte çimlere yığılmış, dalak şişmiş lakin kâğıt üzerinde Usain Bolt muamelesi görüyor.

İmdi, böylesi bir garabetle terfi ettirilen bir hakemin çaldığı düdüğü sabahlara kadar tartışsak ne yazar, tartışmasak ne yazar!

Her şeyden evvel sahaya koşarak (yani hak ederek) değil, paraşütle inmiş.