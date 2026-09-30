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Adaletin VAR odası: Yıllardır "hakem hatası" diye saç baş yolduğumuz kararlar...

Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte kritik isimlere yapılan operasyon sonrası çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Salih Tuna, "Adaletin VAR odasından çıkan sonuç mahkemede tescillenirse geçmiş maçlar iptal edilmeyecek... Sadece yıllardır "hakem hatası" diye saç baş yolduğumuz kararların, aslında kusursuz işleyen birer atama "başarısı" olduğu anlaşılacak." dedi.

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Giriş Tarihi: 30.09.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 06:59
Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Sabah Gazetesi Yazarı Salih Tuna da operasyona ilişkin bugünkü köşesinden dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

İşte Salih Tuna'nın "Adaletin VAR odası" başlıklı yazısı:

Kierkegaard, "Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileriye doğru yaşanır" demiş ya, bizdeki futbol hakemliği o hesap.
İleriye doğru dizayn edilip geriye doğru savcılıkta anlaşılacak herhalde.
Bugüne kadar hep hakemlerin çaldığı düdüğe baktık, değil mi?

Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HTS kayıtları, bilirkişi raporları, dijital ve mali röntgenlerle olgunlaştırdığı soruşturmaya muttali olunca yanlış yere baktığımızı öğrendik.

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Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

Meğer hakemlerin "atama algoritması"na bakmamız icap edermiş.
Baksanıza, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere, hakem ve gözlemcilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli; adrese teslim sınav soruları, resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlamasıyla adaletin VAR odasına çekildi.

Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

Mobbing dedim ama yazışmalarda geçen ifadeler çok daha ötesi.
Örneğin, "Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin..." ne demektir Allah aşkınıza!

Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

Adam atletik testte çimlere yığılmış, dalak şişmiş lakin kâğıt üzerinde Usain Bolt muamelesi görüyor.
İmdi, böylesi bir garabetle terfi ettirilen bir hakemin çaldığı düdüğü sabahlara kadar tartışsak ne yazar, tartışmasak ne yazar!
Her şeyden evvel sahaya koşarak (yani hak ederek) değil, paraşütle inmiş.

Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

Hülasa, "özel tarifeye" uymayanlar mobbing değirmeninde öğütülürken, "özel tarifeye" uyanlar sahaya sürülmüş.
Sahada kimin adaletini dağıtacaklar?
Tabii ki kendilerini paraşütle indirenlerin...

Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

Biz de yıllar yılı "Şu takımı kolladılar... Şu takımı yaktılar..." diye birbirimizin gırtlağına sarıldık.
İşin tuhafı...

Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

Aynı muhabbet soruşturma vesilesiyle sosyal medyada hâlâ dönüyor... Yok Galatasaray kollandı, yok Fenerbahçe kollandı vesaire.

Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

Yanlış anlaşılmasın:

Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

Adaletin VAR odasından çıkan sonuç mahkemede tescillenirse geçmiş maçlar iptal edilmeyecek...

Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...

Sadece yıllardır "hakem hatası" diye saç baş yolduğumuz kararların, aslında kusursuz işleyen birer atama "başarısı" olduğu anlaşılacak.

Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...
Adaletin VAR odası: Yıllardır hakem hatası diye saç baş yolduğumuz kararlar...
#FERHAT GÜNDOĞDU #MHK