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AFAD ve Kandilli son depremler listesi 14 Kasım 2026: Az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
AFAD ve Kandilli son depremler listesi 14 Kasım 2026: Az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.43'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü AFAD tarafından 4,0, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 3,8 olarak açıklandı. Depremin merkez üssü, derinliği ve gün içerisinde kaydedilen diğer sarsıntılar AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi aracılığıyla takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 14.11.2026 07:20