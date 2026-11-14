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AFAD ve Kandilli son depremler listesi 14 Kasım 2026: Az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.43'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü AFAD tarafından 4,0, Kandilli Rasathanesi tarafından ise 3,8 olarak açıklandı. Depremin merkez üssü, derinliği ve gün içerisinde kaydedilen diğer sarsıntılar AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi aracılığıyla takip ediliyor.

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Giriş Tarihi: 14.11.2026 07:20
AFAD ve Kandilli son depremler listesi 14 Kasım 2026: Az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle yakından takip ediliyor. Son olarak Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. İşte, 14 Kasım 2026 son depremler listesi ile kaydedilen son sarsıntılara dair veriler;

AFAD ve Kandilli son depremler listesi 14 Kasım 2026: Az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: BURSA'DA DEPREM OLDU!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bursa Mudanya olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 13.65 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Gemlik Körfezi merkezli deprem, başta Bursa ve İstanbul olmak üzere çevre bölgelerde de hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.

AFAD ve Kandilli son depremler listesi 14 Kasım 2026: Az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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AFAD ve Kandilli son depremler listesi 14 Kasım 2026: Az önce Bursa’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?