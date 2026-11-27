İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, arama kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirtti

Duran açıklamasında şunları kaydetti:

"Bolu'da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."