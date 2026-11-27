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Bolu'da 10 çocuk ve 3 personel kayıp! Bakan Göktaş bölgeye gidiyor: Kriz merkezi oluşturuldu!
Bolu'da 10 çocuk ve 3 personel kayıp! Bakan Göktaş bölgeye gidiyor: Kriz merkezi oluşturuldu!
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezinin dönüşünde saat 16.30'da 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelle iletişimin kesildiğini duyurdu. Bakanlık arama çalışmalarının başladığını belirterek, "Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir." denildi. Bakan Göktaş'ın olay sonrası bölgeye gittiği öğrenilirken, çalışmaların koordinasyonu için Bolu Valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 23:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 00:36