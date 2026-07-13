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Altın rüyası kabusla bitti! Çorum'da mağarada cansız bedeni bulundu: Ekipler 4 gündür içeri giremiyor!
Altın rüyası kabusla bitti! Çorum'da mağarada cansız bedeni bulundu: Ekipler 4 gündür içeri giremiyor!
Çorum'da izinsiz kazı için girdiği öne sürülen mağarada mahsur kalıp yaşamını yitiren İbrahim Arınmış'ın cansız bedeni, yoğun metan gazı ve tespit edilen patlayıcılar nedeniyle 4 gündür çıkarılamadı. Mağaraya giden bölgeye girişlerin yasaklandığı ve jandarmanın tam zamanlı nöbet tutmaya başladığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 13.07.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 15:42