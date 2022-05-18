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Ankara'da dahşet! Babası piknik tüpüyle döverek öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2,5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen Onur G., gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden Ali Ekber Elekçi, Onur G.'nin cezaevinden yeni çıktığını, girmeden önce karısının hamile olduğunu belirterek, "Cezaevinden çıkınca çocuk 3 yaşına geldi. Onur G. çocuğu benimseyemedi karısı da evden kaçtı. Onur G. de çocuğu benimseyemediği için karısının hırsını çocuktan çıkarmaya başladı. Çocuğun kemerle boğazını sıkıyor, dövüyor. Sabah erken saatte çocuğu alıyor balkondan düştü diyerek hastaneye götürüyor" iddiasında bulundu.

ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 18.05.2022 08:35 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 09:05
Ankara’da dahşet! Babası piknik tüpüyle döverek öldürdü

Ankara'da dahşet! Babası piknik tüpüyle döverek öldürdü

Olay, dün sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Kale Mahallesi 2 Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve eşinin evi terk ettiği öne sürülen Onur G., iddiaya göre önceki akşam oğlu Kadir G.'yi dövdü.

Ankara’da dahşet! Babası piknik tüpüyle döverek öldürdü

Ankara'da dahşet! Babası piknik tüpüyle döverek öldürdü

Onur G., sabah saatlerinde fenalaştığını fark ettiği oğlu Kadir G.'yi balkondan düştüğü iddiası ile hastaneye götürdü. Kadir G. sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ankara’da dahşet! Babası piknik tüpüyle döverek öldürdü

Ankara'da dahşet! Babası piknik tüpüyle döverek öldürdü

Çocuğun ölümünü şüpheli bulan polis, baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı. Baba Onur G., polis tarafından evden çıkarılırken, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

Ankara’da dahşet! Babası piknik tüpüyle döverek öldürdü

Ankara'da dahşet! Babası piknik tüpüyle döverek öldürdü

'BALKONDAN DÜŞTÜ DİYEREK HASTANEYE GÖTÜRDÜ'

Mahalle sakinlerinden Ali Ekber Elekçi, Onur G.'nin cezaevinden yeni çıktığını, girmeden önce karısının hamile olduğunu belirterek, "Cezaevinden çıkınca çocuk 3 yaşına geldi. Onur G. çocuğu benimseyemedi karısı da evden kaçtı.

Ankara’da dahşet! Babası piknik tüpüyle döverek öldürdü

Ankara'da dahşet! Babası piknik tüpüyle döverek öldürdü

Onur G. de çocuğu benimseyemediği için karısının hırsını çocuktan çıkarmaya başladı.

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