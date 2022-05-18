2.5 yaşındaki oğlunu piknik tüpüyle döverek öldüren cani babaya linç girişimi | Video
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu piknik tüpüyle döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.
BABA VE KARDEŞİ YAKALANDI
Polis ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları neticesinde Baba Onur G. ve kardeşi saklandığı yerde yakalandı. Polis ekipleri şüphelileri olayın yaşandığı yere götürüp tatbikat yaptırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
"AKŞAM PİKNİK TÜPÜ İLE ÇOCUĞU DÖVÜYOR"
2.5 yaşındaki çocuğun, babası tarafından piknik tüpü ile dövüldüğünü iddia eden bir mahalle sakini, "Akşam piknik tüpü ile çocuğu dövüyor. Çocuk akşamdan sabaha kadar eve yatar halde kalıyor. Belki akşam öldü. Sabahleyin çocuğun kalbi durduğu için bunlar çocuğu hastaneye bırakıp kaçıyor. Polis onları yakalıyor" dedi.