Ankara’da peş peşe deprem! Bugün Ankara’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...

BUGÜN ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Açıklanan verilere göre Ankara'da Çaykaya - Kalecik ve Yıldız - Beypazarı merkezli olmak üzere 3.4 ve 1.9 şiddetinde iki deprem meydana geldi.

İşte, detaylar: