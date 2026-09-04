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Ankara'da peş peşe deprem! Bugün Ankara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...

Ankara güne deprem haberiyle uyandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre iki sarsıntı kaydedildi. Peki, "Bugün Ankara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?"İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2026 08:53 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 08:59
Ankara’da peş peşe deprem! Bugün Ankara’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...

4 Eylül 2026 bugün Ankara'da meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşların sorgulamaları hız kazandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Böylece Ankara deprem verileri paylaşıldı.

Ankara’da peş peşe deprem! Bugün Ankara’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...

BUGÜN ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Açıklanan verilere göre Ankara'da Çaykaya - Kalecik ve Yıldız - Beypazarı merkezli olmak üzere 3.4 ve 1.9 şiddetinde iki deprem meydana geldi.

İşte, detaylar:

Ankara’da peş peşe deprem! Bugün Ankara’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...

YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)

  • Büyüklük: 3.4 (Mw)
  • Tarih: 04.09.2026
  • Saat: 01:14 TSİ
  • Derinlik: 5.0 km

CAYKAYA-KALECIK (ANKARA)

  • Büyüklük: 1.9 (Mw)
  • Tarih: 04.09.2026
  • Saat: 02:50 TSİ
  • Derinlik: 7.4 km
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Ankara’da peş peşe deprem! Bugün Ankara’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör