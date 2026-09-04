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Ankara'da peş peşe deprem! Bugün Ankara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...
Ankara'da peş peşe deprem! Bugün Ankara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli verileri...
Ankara güne deprem haberiyle uyandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre iki sarsıntı kaydedildi. Peki, "Bugün Ankara'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?"İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.09.2026 08:53
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 08:59