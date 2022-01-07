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Antalya’da yangın dehşeti! Tur teknesi cayır cayır yandı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Antalya'da feci bir olay yaşandı. Manavgat ilçesinde tamir sırasında alev alan 26 metrelik tur teknesi küle döndü. Alevlerin tersanedeki diğer teknelere sıçramaması için ekipler büyük çaba harcadı.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 23:07 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 23:26
Antalya’da yangın dehşeti! Tur teknesi cayır cayır yandı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Olay, Manavgat Kumköy mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Antalya’da yangın dehşeti! Tur teknesi cayır cayır yandı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Akyol Denizcilik firmasına ait tersane ve çekek yerinde tamiratı yapılan Muzaffer Çim'e ait 26 metrelik tur teknesi tamirat sırasında alev aldı.

Antalya’da yangın dehşeti! Tur teknesi cayır cayır yandı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Yapılan kaynak ya da işçilerin ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlardan çıkmış olabileceği tahmin edilen yangın, dakikalar içinde tekneyi sardı.

Antalya’da yangın dehşeti! Tur teknesi cayır cayır yandı! O anlar kameraya böyle yansıdı

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda arazöz sevk edildi.

26 metrelik tur teknesi tamir sırasında alev aldı | Video

Antalya’da yangın dehşeti! Tur teknesi cayır cayır yandı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankerleri ile tersane çalışanları da söndürme çalışmalarına destek verdi.

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