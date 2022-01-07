Antalya’da yangın dehşeti! Tur teknesi cayır cayır yandı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Antalya'da feci bir olay yaşandı. Manavgat ilçesinde tamir sırasında alev alan 26 metrelik tur teknesi küle döndü. Alevlerin tersanedeki diğer teknelere sıçramaması için ekipler büyük çaba harcadı.

Olay, Manavgat Kumköy mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akyol Denizcilik firmasına ait tersane ve çekek yerinde tamiratı yapılan Muzaffer Çim'e ait 26 metrelik tur teknesi tamirat sırasında alev aldı.

Yapılan kaynak ya da işçilerin ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlardan çıkmış olabileceği tahmin edilen yangın, dakikalar içinde tekneyi sardı.