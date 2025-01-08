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SON DAKİKA... Antalya’daki motosiklet kazasında yürek yakan manzara: Cep telefonunu kimse açamadı!
SON DAKİKA... Antalya’daki motosiklet kazasında yürek yakan manzara: Cep telefonunu kimse açamadı!
SON DAKİKA... Antalya'da motosiklet sürücüsü Mert Tiryakioğlu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gencin uzun uzun çalan cep telefonunu kimse açamazken olay yerine giden yakınlarının feryadı yüreklere işledi.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:47