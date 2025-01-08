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SON DAKİKA... Antalya’daki motosiklet kazasında yürek yakan manzara: Cep telefonunu kimse açamadı!

SON DAKİKA... Antalya'da motosiklet sürücüsü Mert Tiryakioğlu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Gencin uzun uzun çalan cep telefonunu kimse açamazken olay yerine giden yakınlarının feryadı yüreklere işledi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 08.01.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:47
SON DAKİKA... Antalya’daki motosiklet kazasında yürek yakan manzara: Cep telefonunu kimse açamadı!

Kaza, 10.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı Güllük Altgeçidi'nde meydana geldi.

SON DAKİKA... Antalya’daki motosiklet kazasında yürek yakan manzara: Cep telefonunu kimse açamadı!

Edinilen bilgiye göre, 07 BHF 302 plakalı motosiklet sürücüsü Mert Tiryakioğlu (23) Yener Ulusoy Bulvarı'ndan 100. Yıl Bulvarı istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

SON DAKİKA... Antalya’daki motosiklet kazasında yürek yakan manzara: Cep telefonunu kimse açamadı!

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile başını kaldırıma çarptığı öğrenilen genç sürücü için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA... Antalya’daki motosiklet kazasında yürek yakan manzara: Cep telefonunu kimse açamadı!

CEP TELEFONUNA KİMSE BAKAMADI

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Mert Tiryakioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle alt geçitte yer yer trafik yoğunluğu yaşandı.

SON DAKİKA... Antalya’daki motosiklet kazasında yürek yakan manzara: Cep telefonunu kimse açamadı!

Bu sırada gencin cansız bedeninin hemen yanında bulunan ve defalarca arama gelen cep telefonuna olay yerinde bulunan polis ekipleri dahil kimse bakamadı.

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