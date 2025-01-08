Video Yaşam Cansız bedeninin yanı başındaki cep telefonunda çağrılar birikti, kimse telefona bakamadı | Video
Cansız bedeninin yanı başındaki cep telefonunda çağrılar birikti, kimse telefona bakamadı | Video

Cansız bedeninin yanı başındaki cep telefonunda çağrılar birikti, kimse telefona bakamadı | Video

08.01.2025 | 12:39

Antalya'da seyir halindeki motosikletli genç, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeninin yanı başında aralıklarla defalarca çalan telefona kimse bakamadı.

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Kaza, 10.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı Güllük Altgeçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BHF 302 plakalı motosiklet sürücüsü Mert Tiryakioğlu (23) Yener Ulusoy Bulvarı'ndan 100. Yıl Bulvarı istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile başını kaldırıma çarptığı öğrenilen genç sürücü için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CEP TELEFONUNA KİMSE BAKAMADI
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Mert Tiryakioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle alt geçitte yer yer trafik yoğunluğu yaşandı. Bu sırada gencin cansız bedeninin hemen yanında bulunan ve defalarca arama gelen cep telefonuna olay yerinde bulunan polis ekipleri dahil kimse bakamadı. Olayı duyarak kaza yerine gelen yakınları gözyaşına boğulurken bir yakının polis ekiplerine "Kask yok muydu" şeklindeki sorusu dikkat çekti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tiryakioğlu'nun cansız bedeni cenaze aracına alınarak kaldırıldı.

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