ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı açıklaması! Yüzde 45 oranı dikkat çekiyor: Asgari ücret için yeni hesaplar
Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıla kadar hep gerçekleşen enflasyon oranının üzerinde asgari ücret zammı yaptı. Buna göre bir zam hesabı yapıldığında yüzde 45 oranı öne çıkıyor. Asgari ücret zammına ilişkin farklı tahminler ve beklentiler de gündemde. Bu gündeme göre hesap yapıldığında daha farklı senaryolar ortaya çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki o senaryolar ne? Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Şimşek konuyla ilgili neler söyledi? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:04