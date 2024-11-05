ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı açıklaması! Yüzde 45 oranı dikkat çekiyor: Asgari ücret için yeni hesaplar

"BU YIL PAZARLIK MASASI ZORLU GEÇECEK"

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör geçtiğimiz hafta köşesinde konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

Aralık gelmeden asgari ücret tartışması başladı. Bir kesim (bunun içinde ekonomi yönetimi de var) asgari ücret artışının yüzde 20-25 arasında tutulmasını istiyor. Malumunuz, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 için hedeflenen enflasyon yüzde 17.5. Bunun bir 'tık' üzerinde bir artışın olması gerektiğini söylüyorlar. Diğer kesim ise gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu da yaklaşık ortalama yüzde 45'e yakın zam demek… Birkaç gün önce 126 iktisatçı da Ocak 2025 için öngörülen artışın enflasyon oranı yüzde 25 baz alınarak belirlenmesi ihtimalinin "bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici" olduğunu söyleyen bir açıklama kaleme aldı. Belli ki, bu yıl pazarlık masası zorlu geçecek.