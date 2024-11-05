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ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı açıklaması! Yüzde 45 oranı dikkat çekiyor: Asgari ücret için yeni hesaplar

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıla kadar hep gerçekleşen enflasyon oranının üzerinde asgari ücret zammı yaptı. Buna göre bir zam hesabı yapıldığında yüzde 45 oranı öne çıkıyor. Asgari ücret zammına ilişkin farklı tahminler ve beklentiler de gündemde. Bu gündeme göre hesap yapıldığında daha farklı senaryolar ortaya çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki o senaryolar ne? Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Şimşek konuyla ilgili neler söyledi? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:04
ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı açıklaması! Yüzde 45 oranı dikkat çekiyor: Asgari ücret için yeni hesaplar

Son dakika haberleri: Asgari ücret ne kadar olacak sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Konuyla ilgili yapılan yeni açıklamalar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık toplantıları başlamadan tartışmaları başlattı. Toplantı öncesinde asgari ücret için öncü veri olan enflasyona dair gelen çeşitli datalar tahminlerde yol haritası sunuyor. Peki hangi rakamlar öne çıkıyor? Yapılan açıklamalar ne yönde? İşte asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı açıklaması! Yüzde 45 oranı dikkat çekiyor: Asgari ücret için yeni hesaplar

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret belirlenirken masada yer alan verilerden biri enflasyon. Söz konusu veriye dair bilgi akışı devam ederken beklentiler de şekilleniyor. Komisyon yeni asgari ücreti belirlemeden önce belli rakamlar öne çıktı. Söz konusu rakamlara göre 21 bin 253 TL ile 25 bin 503 TL arası bir rakam yeni asgari ücret olabilir. Peki hangi rakam daha çok öne çıkıyor? Zamma ilişkin ne tür açıklamalar yapıldı? Asgari ücret neleri belirleyecek? Tüm merak edilenler yanıt buldu.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı açıklaması! Yüzde 45 oranı dikkat çekiyor: Asgari ücret için yeni hesaplar

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN MASASINDA HANGİ VERİLER OLACAK?

Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları da başlamış olacak. Ay sonuna doğru da 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiş olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 5 üye işçi kesimini, 5 üye işveren kesimini temsil ediyor. Her iki kesim arasındaki pazarlıkta hakem olarak da 5 hükümet temsilcisi komisyonda yer alıyor. Komisyon yeni ücreti belirlerken birçok veriyi dikkate alıyor. Geçim endeksleri, istihdam rakamları, işverene maliyet gibi rakamlar pazarlık masasına geliyor. Ancak geçmiş yıllarda da görüldüğü gibi asgari ücret artışında belirleyici rolü enflasyon oynuyor.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı açıklaması! Yüzde 45 oranı dikkat çekiyor: Asgari ücret için yeni hesaplar

ASGARİ ÜCRET ZAMMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN: YÜZDE 25 ZAM YAPILMASI ENFLASYONLA UYUMLU OLACAKTIR

Asgari ücrete bu yıla kadar hep gerçekleşen enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Bu yıl da beklentiler bu yönde. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılara asgari ücrete yüzde 25 zam yapılmasının enflasyonla uyumlu olacağı yönünde açıklamaları ise tartışmalara yol açtı.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı açıklaması! Yüzde 45 oranı dikkat çekiyor: Asgari ücret için yeni hesaplar

"BU YIL PAZARLIK MASASI ZORLU GEÇECEK"

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör geçtiğimiz hafta köşesinde konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

Aralık gelmeden asgari ücret tartışması başladı. Bir kesim (bunun içinde ekonomi yönetimi de var) asgari ücret artışının yüzde 20-25 arasında tutulmasını istiyor. Malumunuz, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 için hedeflenen enflasyon yüzde 17.5. Bunun bir 'tık' üzerinde bir artışın olması gerektiğini söylüyorlar. Diğer kesim ise gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu da yaklaşık ortalama yüzde 45'e yakın zam demek… Birkaç gün önce 126 iktisatçı da Ocak 2025 için öngörülen artışın enflasyon oranı yüzde 25 baz alınarak belirlenmesi ihtimalinin "bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici" olduğunu söyleyen bir açıklama kaleme aldı. Belli ki, bu yıl pazarlık masası zorlu geçecek.

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