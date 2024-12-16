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ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Net rakam 21 bin TL'yi geçecek! Asgari ücret zammı için ilk teklif TİSK'ten bekleniyor: İşte 6'lı asgari ücret hesabı...

Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanın gelirini etkileyecek olan asgari ücret zammı için işveren ve işçi temsilcileri bugün saat 14.00'da bir araya gelecek. Ocak 2022'de %50,5, Ocak 2023'te %54,6, Ocak 2024'te %49 olarak uygulanan asgari ücret zammı, masaya gelecek ekonomik veriler ve raporlar ışığında 2025 yılı için yeniden belirlenecek. İlk defa rakamların konuşulacağı toplantıda TİSK ve TÜRK-İŞ temsilcileri asgari ücret için zam pazarlığına başlayacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? TİSK tarafında hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar…

SÜMEYYE TUNCER SÜMEYYE TUNCER
Giriş Tarihi: 16.12.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:24
ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Net rakam 21 bin TL’yi geçecek! Asgari ücret zammı için ilk teklif TİSK’ten bekleniyor: İşte 6’lı asgari ücret hesabı...

Son dakika haberleri: Asgari ücret zam pazarlığının kritik görüşmelerinden ikincisi bugün saat 14.00'da başlayacak. İlk rakamı işveren kesiminin telaffuz etmesi bekleniyor. İşverenlerin asgari ücret rakamına ilişkin çeşitli talepleri dikkat çekiyor. Peki hangi rakamlar konuşuluyor? İşte asgari ücret 2025 zam pazarlığına ilişkin tüm detaylar…

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Net rakam 21 bin TL’yi geçecek! Asgari ücret zammı için ilk teklif TİSK’ten bekleniyor: İşte 6’lı asgari ücret hesabı...

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMLAR BUGÜN SÖYLENECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. kez toplanacak. Komisyonda işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Hükümet temsilcileri de hakem rolüyle komisyonda yerini alacak. Komisyonun bugün gerçekleştireceği toplantıda ekonomik veriler ve raporlar ışığında değerlendirmeler yapılacak. İlk rakamı TİSK'in vermesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Net rakam 21 bin TL’yi geçecek! Asgari ücret zammı için ilk teklif TİSK’ten bekleniyor: İşte 6’lı asgari ücret hesabı...

ASGARİ ÜCRET BU YIL YÜZDE 49 ZAMLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık'ta yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. İlk rakamların bugün gerçekleştirilecek olan 2. toplantıda söylenmesi bekleniyor. Ocak 2022'de yüzde 50,5 zam ile 4.235,40 TL, Temmuz 2022'de yüzde 29 zam ile 5.550,35 TL, Ocak 2023'te yüzde 54,6 zam ile 8.506,80 TL, Temmuz 2023'te yüzde 34 zam ile 11.402,32 TL olan asgari ücret, 2024 yılı itibariyle tekrar yılda 1 kez olacak şekilde zamlanmaya başladı. 2024'te yüzde 49 zam ile 17.002,12 TL olan asgari ücret, komisyonun belirleyeceği zam ile tekrar yükselecek.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Net rakam 21 bin TL’yi geçecek! Asgari ücret zammı için ilk teklif TİSK’ten bekleniyor: İşte 6’lı asgari ücret hesabı...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BİRÇOK ÖDENEK VE BORÇ TUTARINI BELİRLEYECEK

Mevcutta brüt 20.002 TL, net 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücretin işverene maliyeti 23.502 TL. Asgari ücret zammı ile bu tutarlar değişecek. 7 milyon çalışanı doğrudan milyonlarca vatandaşı dolaylı yoldan etkileyecek olan asgari ücret zammı, birçok ödenek ve borç tutarını da belirleyecek. Öte yandan memur zammı oranında artan sosyal ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşın hane geliri brüt asgari ücrete göre hesaplandığı için asgari ücret zammı; engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım parası gibi sosyal ödemelerden faydalanan vatandaşlar için de önem taşıyor.

ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Net rakam 21 bin TL’yi geçecek! Asgari ücret zammı için ilk teklif TİSK’ten bekleniyor: İşte 6’lı asgari ücret hesabı...

2025 ZAMMI İÇİN İLK TEKLİF TİSK'TEN BEKLENİYOR

10 Aralık'ta gerçekleşen ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası işçi tarafı ilk rakamı işverenlerden beklediklerini bildirirken işveren tarafı da "Konuya hem çalışan hem işveren gözüyle iki perspektiften bakıyoruz. Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." dedi.

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