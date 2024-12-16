ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Net rakam 21 bin TL'yi geçecek! Asgari ücret zammı için ilk teklif TİSK'ten bekleniyor: İşte 6'lı asgari ücret hesabı...
Son dakika haberi: Milyonlarca çalışanın gelirini etkileyecek olan asgari ücret zammı için işveren ve işçi temsilcileri bugün saat 14.00'da bir araya gelecek. Ocak 2022'de %50,5, Ocak 2023'te %54,6, Ocak 2024'te %49 olarak uygulanan asgari ücret zammı, masaya gelecek ekonomik veriler ve raporlar ışığında 2025 yılı için yeniden belirlenecek. İlk defa rakamların konuşulacağı toplantıda TİSK ve TÜRK-İŞ temsilcileri asgari ücret için zam pazarlığına başlayacak. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? TİSK tarafında hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.12.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:24