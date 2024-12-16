ASGARİ ÜCRET 2025 SON DAKİKA: Net rakam 21 bin TL’yi geçecek! Asgari ücret zammı için ilk teklif TİSK’ten bekleniyor: İşte 6’lı asgari ücret hesabı...

ASGARİ ÜCRET BU YIL YÜZDE 49 ZAMLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10 Aralık'ta yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. İlk rakamların bugün gerçekleştirilecek olan 2. toplantıda söylenmesi bekleniyor. Ocak 2022'de yüzde 50,5 zam ile 4.235,40 TL, Temmuz 2022'de yüzde 29 zam ile 5.550,35 TL, Ocak 2023'te yüzde 54,6 zam ile 8.506,80 TL, Temmuz 2023'te yüzde 34 zam ile 11.402,32 TL olan asgari ücret, 2024 yılı itibariyle tekrar yılda 1 kez olacak şekilde zamlanmaya başladı. 2024'te yüzde 49 zam ile 17.002,12 TL olan asgari ücret, komisyonun belirleyeceği zam ile tekrar yükselecek.