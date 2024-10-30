Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor? İşte 20 bin üzerinde öne çıkan rakamlar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında 11 bin 402 TL'den 17 bin 2 TL'ye yükselen asgari ücret, 2025 Ocak zammı ile yeniden artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta yeni rakam için toplanacak. Enflasyon beklentileri yeni rakamın belirlenmesinde etkili olacak. Peki beklentiler ne yönde? İşverenler konuyla ilgili ne diyor? Sabah Gazetesi Dilek Güngör, asgari ücret zammının tespitine ilişkin bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Güngör'ün o yazısı: