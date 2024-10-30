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Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor? İşte 20 bin üzerinde öne çıkan rakamlar...

Asgari ücret toplantılarına 1 ay kala tartışmalar başladı. Asgari ücret zammı üzerinde belirleyici olan enflasyona dair 2024 ve 2025 beklentileri arasındaki fark yüzde 20'nin üzerinde. Bu açıdan masada konuşulacak rakamlara dair veriler dikkatle takip ediliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşverenlerin görüşü nedir? Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde konuyu ele aldı. İşverenlere sordu. İşte 20 bin üzerinde öne çıkan rakamlar...

DİLEK GÜNGÖR
Giriş Tarihi: 30.10.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 08:04
Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor? İşte 20 bin üzerinde öne çıkan rakamlar...

Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücret zammı gündemdeki sıcaklığını koruyor. Asgari ücret artışında belirleyici olan enflasyon tahminleri yenilendikçe yeni rakamlar ortaya çıkıyor. Konuyu bugünkü köşesinde ele alan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, işverenlerin bu konudaki düşüncelerini yazarak pazarlık sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor? İşte 20 bin üzerinde öne çıkan rakamlar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında 11 bin 402 TL'den 17 bin 2 TL'ye yükselen asgari ücret, 2025 Ocak zammı ile yeniden artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta yeni rakam için toplanacak. Enflasyon beklentileri yeni rakamın belirlenmesinde etkili olacak. Peki beklentiler ne yönde? İşverenler konuyla ilgili ne diyor? Sabah Gazetesi Dilek Güngör, asgari ücret zammının tespitine ilişkin bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Güngör'ün o yazısı:

Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor? İşte 20 bin üzerinde öne çıkan rakamlar...

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Aralık gelmeden asgari ücret tartışması başladı. Bir kesim (bunun içinde ekonomi yönetimi de var) asgari ücret artışının yüzde 20-25 arasında tutulmasını istiyor. Malumunuz, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 için hedeflenen enflasyon yüzde 17,5. Bunun bir 'tık' üzerinde bir artışın olması gerektiğini söylüyorlar.

Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor? İşte 20 bin üzerinde öne çıkan rakamlar...

Diğer kesim ise gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu da yaklaşık ortalama yüzde 45'e yakın zam demek…

Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor? İşte 20 bin üzerinde öne çıkan rakamlar...

Birkaç gün önce 126 iktisatçı da Ocak 2025 için öngörülen artışın enflasyon oranı yüzde 25 baz alınarak belirlenmesi ihtimalinin "bilimsel ve sosyal açıdan kaygı verici" olduğunu söyleyen bir açıklama kaleme aldı. Belli ki, bu yıl pazarlık masası zorlu geçecek.

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