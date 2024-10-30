Asgari ücret ne kadar olmalı? İşverenler ne diyor? İşte 20 bin üzerinde öne çıkan rakamlar...
Asgari ücret toplantılarına 1 ay kala tartışmalar başladı. Asgari ücret zammı üzerinde belirleyici olan enflasyona dair 2024 ve 2025 beklentileri arasındaki fark yüzde 20'nin üzerinde. Bu açıdan masada konuşulacak rakamlara dair veriler dikkatle takip ediliyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşverenlerin görüşü nedir? Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde konuyu ele aldı. İşverenlere sordu. İşte 20 bin üzerinde öne çıkan rakamlar...
Giriş Tarihi: 30.10.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 08:04