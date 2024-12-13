ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İkinci toplantıda hangi konular masaya gelecek? Asgari ücret zammı için 2 veri ön planda

Toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar konuyla ilgili şunları söyledi: Toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı, ikinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak. Özel sektörde çalışanların tamamına yakını, 8 milyon civarında asgari ücret ile çalışıyor. Büyük ihtimal üçüncü toplantıda bitecek, her yıl 4 kez yapıyorduk, bu yıl büyük ihtimal 3 kez yapılır, 3.toplantıda bize rakam söylenir, biz de açıklarız. Temennimiz oybirliği ile asgari ücret belirlensin. Ayrıca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının ise 16 Aralık tarihinde yapılacağı öğrenildi.