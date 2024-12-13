ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İkinci toplantıda hangi konular masaya gelecek? Asgari ücret zammı için 2 veri ön planda
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 10 Aralık Salı günü gerçekleştirildi. Herhangi bir zam oranının konuşulmadığı görüşmelerin ardından ikinci toplantının tarihi de belli oldu. Asgari ücret için zam maratonuna aralık ayı boyunca devam edilecek. Asgari ücret zammı milyonlarca çalışanın gündemindeki sıcaklığını koruyor. Peki masaya hangi konular gelecek? Yeni yılda belirlenecek zam oranı için hangi veriler ön plana çıkacak? İşte tüm ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.12.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:25