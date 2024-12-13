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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İkinci toplantıda hangi konular masaya gelecek? Asgari ücret zammı için 2 veri ön planda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 10 Aralık Salı günü gerçekleştirildi. Herhangi bir zam oranının konuşulmadığı görüşmelerin ardından ikinci toplantının tarihi de belli oldu. Asgari ücret için zam maratonuna aralık ayı boyunca devam edilecek. Asgari ücret zammı milyonlarca çalışanın gündemindeki sıcaklığını koruyor. Peki masaya hangi konular gelecek? Yeni yılda belirlenecek zam oranı için hangi veriler ön plana çıkacak? İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.12.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 13:25
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İkinci toplantıda hangi konular masaya gelecek? Asgari ücret zammı için 2 veri ön planda

Asgari ücret görüşmeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantılarında işçi tarafını TÜRK-İŞ işveren tarafını TİSK temsil ediyor. Asgari ücret için yüzde 25'ten yüzde 45'e kadar çok farklı zam senaryoları var. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İkinci toplantıda hangi konular masaya gelecek? Asgari ücret zammı için 2 veri ön planda

ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİNCİ RANDEVU NE ZAMAN?

Milyonları cebine girecek maaş zammını etkileyecek asgari ücret görüşmelerinin ilki 10 Aralık salı günü yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz" ifadelerin kullandı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İkinci toplantıda hangi konular masaya gelecek? Asgari ücret zammı için 2 veri ön planda

Toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar konuyla ilgili şunları söyledi: Toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı, ikinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak. Özel sektörde çalışanların tamamına yakını, 8 milyon civarında asgari ücret ile çalışıyor. Büyük ihtimal üçüncü toplantıda bitecek, her yıl 4 kez yapıyorduk, bu yıl büyük ihtimal 3 kez yapılır, 3.toplantıda bize rakam söylenir, biz de açıklarız. Temennimiz oybirliği ile asgari ücret belirlensin. Ayrıca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının ise 16 Aralık tarihinde yapılacağı öğrenildi.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İkinci toplantıda hangi konular masaya gelecek? Asgari ücret zammı için 2 veri ön planda

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISINDA MASAYA HANGİ KONULAR GELECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından apara ekranlarından açıklama yapan SGK Uzmanı Emin Yılmaz ikinci toplantıda masaya gelecek konuları anlattı. Yılmaz, "Ücretlilerin genel durumu, geçim şartları, geçim indeksleri açlık yoksulluk sınırları, Maliye Bakanlığı'ndan ilgili veriler ayrıca Devlet İstatistik Enstitüsü'nün hazırlayacağı veriler masada yer alacak. Bunun üzerinden bir pazarlık yapılacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! İkinci toplantıda hangi konular masaya gelecek? Asgari ücret zammı için 2 veri ön planda

Ocak 2024'te asgari ücret zammı, yapılan görüşmeler sonrasında yüzde 49.11 olarak belirlendi. 2023 yılı yıllık enflasyonu ise yüzde 64,77 olarak ölçüldü. Merkez Bankası tahminlerine göre 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44 olacak. Enflasyon rakamlarındaki gelişmeleri asgari ücret zam pazarlığında önemli bir veri olarak değerlendirilecek.

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