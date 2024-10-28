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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı hangi rakamdan başlayacak? Kritik oran duyuruldu

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta 2025 zammı için toplanacak. Toplantılar başladığında asgari ücret için belirleyici olan enflasyon verilerinden sonuncusu daha açıklanmamış olacağı için tahminler üzerinden bir rakam konuşulacak. Söz konusu tahminlere göre pazarlığın başlayacağı ilk rakam da ortaya çıkıyor. Peki bu rakam kaç TL, asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili merak edilen o rakamlar...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:59
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı hangi rakamdan başlayacak? Kritik oran duyuruldu

Son dakika haberleri: Asgari ücret 2024 yılı için net 17.002 TL, brüt olarak da 20.002 TL olarak belirlendi. Peki 2025'te asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için önem arz eden enflasyon tahminleri belli oldu. Bu tahminlere göre asgari ücret pazarlığında masada konuşulacak ilk rakam da ortaya çıktı. Peki tahminler hangi rakamı gösteriyor? 2025'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı hangi rakamdan başlayacak? Kritik oran duyuruldu

ASGARİ ÜCRET RAKAMINI BELİRLENMESİNDE ÖNCÜ VERİ ENFLASYON

Asgari ücret rakamını bir komisyon belirliyor. Komisyonda 5 işçi, 5 işveren temsilcisi pazarlık yapıyor. 5 Hükümet temsilcisi ise hakem olarak yer alıyor. Komisyon geçim, istihdam ve maliyetle ilgili birçok veriyi ele alıyor. Bunlardan birisi de enflasyon. Direkt belirlemese de en önemli referans enflasyon oluyor. Nereden biliyoruz? Geçmiş tüm kararlarda enflasyon öncelik olmuş durumda.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı hangi rakamdan başlayacak? Kritik oran duyuruldu

ÖNCEKİ YILLARDA GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ÜZERİNDE ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARI YAPILDI

Bundan önceki tüm asgari ücret artışlarına bakıldığında hep bir önceki yılın enflasyon rakamı baz alınarak bunun 5-10 puan üzerinde artışlar yapılmış. Öyleyse bu yıl da enflasyon en önemli belirleyici olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı hangi rakamdan başlayacak? Kritik oran duyuruldu

ARA ZAM OLMADIĞI İÇİN YILLIK ENFLASYONA BAKILACAK

Geçtiğimiz yıl ara zam yapıldığı için 6 aylık enflasyona bakılmıştı. Bu yıl ara zam olmadığı için asgari ücret artışında yıllık enflasyon öne çıkacak. Ancak komisyon Aralık ayında toplandığı için yıllık enflasyon rakamını –ki 3 Ocak'ta belli olacak- bilmeden karar verecek. Yani tahminler ve beklentiler önem kazanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı hangi rakamdan başlayacak? Kritik oran duyuruldu

BEKLENTİLER YÜZDE 41,50-45 ARASINDA

Bu noktada referans alınacak en önemli veri Orta Vadeli Program'dan geldi. OVP'de yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,50 olacağı öngörüldü. Daha sonra Merkez Bankası'nın kendi öngörüsü, yaptığı piyasa katılımcıları anketlerinden çıkan sonuçlar gösterdi ki yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 41,50 ile yüzde 45 arasında oluşuyor.

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