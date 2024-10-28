ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı hangi rakamdan başlayacak? Kritik oran duyuruldu

Son dakika haberleri: Asgari ücret 2024 yılı için net 17.002 TL, brüt olarak da 20.002 TL olarak belirlendi. Peki 2025'te asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için önem arz eden enflasyon tahminleri belli oldu. Bu tahminlere göre asgari ücret pazarlığında masada konuşulacak ilk rakam da ortaya çıktı. Peki tahminler hangi rakamı gösteriyor? 2025'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...