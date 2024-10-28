ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 SON DAKİKA: Asgari ücret pazarlığı hangi rakamdan başlayacak? Kritik oran duyuruldu
Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta 2025 zammı için toplanacak. Toplantılar başladığında asgari ücret için belirleyici olan enflasyon verilerinden sonuncusu daha açıklanmamış olacağı için tahminler üzerinden bir rakam konuşulacak. Söz konusu tahminlere göre pazarlığın başlayacağı ilk rakam da ortaya çıkıyor. Peki bu rakam kaç TL, asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı ile ilgili merak edilen o rakamlar...
Giriş Tarihi: 28.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:59