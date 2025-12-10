Trend
Galeri
Trend Yaşam
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonlar için masadaki tek rakam... İşte kulislerde konuşulan en güçlü zam formülü
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Milyonlar için masadaki tek rakam... İşte kulislerde konuşulan en güçlü zam formülü
Son dakika haberi... Özel sektörde milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için gözler Cuma günü ilk kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Kritik toplantıya ramak kala kulislerde konuşulan senaryo ortaya çıktı. Masadaki en güçlü formüle göre tek zam oranı öne çıktı. İşte yeni asgari ücret için yeni zam formülü ve masadaki en güçlü rakam...
Giriş Tarihi: 10.12.2025 06:27