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Avcılar'da yıkımı gerçekleşecek binanın duvarından servet çıktı: Görenler şoke oldu...
Avcılar'da yıkımı gerçekleşecek binanın duvarından servet çıktı: Görenler şoke oldu...
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen binanın duvarının içindeki boşlukta arıların yuva yaptığı ortaya çıktı. Duvarın kırılmasıyla boşluktan yaklaşık 25 kilogram bal çıktı. Yaşadığı evde bal bulunan Murat Buğday, "Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Ortalama 20-25 kilogram civarında bir bal çıkardık" dedi.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 10:39