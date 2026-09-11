Avcılar’da yıkımı gerçekleşecek binanın duvarından servet çıktı: Görenler şoke oldu...

'YAKLAŞIK 20 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE BAL ÇIKARDIK'

Emekli ziraat Mühendisi ve arıcılık eğitmeni Musa Kocaman, "Bina kentsel dönüşüme girince, burada bir arı kovanı olduğu söylendi. Arılar mağdur olmasın diye onları almaya karar verdik. Buradaki çalışmamızı yaptık. Bu çalışma sırasında yaklaşık 20 kilogramın üzerinde bir bal çıkardık. Bizim amacımız bal almak değil, koloni kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak. Balı aldı buradaki komşularına dağıttı" dedi.