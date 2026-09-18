Trend Galeri Trend Yaşam Kuşadası'nda deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül 2026 AFAD Son Depremler Listesi!

Kuşadası'nda deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül 2026 AFAD Son Depremler Listesi!

"Az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?" soruları vatandaşların sorgulamaları ile arama motorlarında öne çıktı. Böylece AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen veriler açıklandı. İşte 18 Eylül 2026 son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 18.09.2026 21:20 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 22:00
Kuşadası’nda deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül 2026 AFAD Son Depremler Listesi!

Son dakika deprem haberi! İzmir'de deprem sorgulamaları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 18 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor.

Kuşadası’nda deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül 2026 AFAD Son Depremler Listesi!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, NEREDE?

AFAD tarafından açıklanan verilere göre Aydın Kuşadası'nda 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte saat ve derinlik bilgileri;

Kuşadası’nda deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül 2026 AFAD Son Depremler Listesi!
  • Yer: Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.69 km] Kuşadası (Aydın)
  • Büyüklük: 3.8
  • Derinlik: 7.83 km
  • Tarih:2026-09-18
  • Saat:21:09:40 TSİ
  • Enlem:37.90517 N
  • Boylam:27.13083 E
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Kuşadası’nda deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül 2026 AFAD Son Depremler Listesi!

AFAD DUYURDU!

Kuşadası’nda deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül 2026 AFAD Son Depremler Listesi!

AFAD VE KANDİLLİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Yurt genelinde yaşanan tüm sismik dalgalanmalar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin dijital sistemleri üzerinden 7/24 canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar, akıllı cihazlar üzerinden kurumların resmi web sitelerine girerek sarsıntının yaşandığı tam saati, koordinat verilerini, derinliğini ve merkez üssünü harita üzerinden interaktif olarak inceleyebiliyor.

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör