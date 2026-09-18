Trend Galeri Trend Yaşam Kuşadası'nda deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül 2026 AFAD Son Depremler Listesi!

Kuşadası'nda deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül 2026 AFAD Son Depremler Listesi!

"Az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede?" soruları vatandaşların sorgulamaları ile arama motorlarında öne çıktı. Böylece AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen veriler açıklandı. İşte 18 Eylül 2026 son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 18.09.2026 21:20 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 22:00