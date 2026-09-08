Bakan Ersoy’dan Gazze çağrısı: İslamofobiye karşı en güçlü araçlardan biri dil ve kültürdür!

MÜSLÜMAN DİASPORALARIN KÜRESEL ÖLÇEKTE "SOFT POWER" POTANSİYELİ

Diaspora kavramının geçmişle bugünü, bugünle geleceği sentezleyen yeni ve belirleyici bir ilişkiler ağını beraberinde getirdiğini belirten Bakan Ersoy, dünyanın dört bir yanında yaşayan milyonlarca Müslümanın kendi kültürel ve tarihî köklerini yaşatırken içinde bulundukları toplumların değerleriyle de etkileşim hâlinde olduğunu söyledi.

Farklı kültür, dil ve coğrafyalara rağmen milyonlarca Müslümanı birbirine bağlayan ortak ve tek bir akidenin bulunduğunu ifade eden Ersoy, dillerin ve renklerin çeşitliliğinin bu akideden hareketle zenginliğe dönüştürülebildiğini kaydetti.

Ersoy, dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmış Müslüman diasporaların ortak değerleri ve kültürel bağları etrafında bir araya geldiklerinde küresel ölçekte önemli bir "soft power" potansiyeli ortaya koyabileceklerini vurguladı.

Forumun ana temasını oluşturan "Köklerden Ufuklara" ifadesinin buluşmanın amacını güçlü biçimde anlattığını belirten Ersoy, Müslüman diasporaların dünyadaki konjonktürel sıkışmışlığa ve anlam krizine karşı yeni ufuklar ve yeni anlam kapıları işaret ettiğini söyledi.