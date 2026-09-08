Bakan Ersoy’dan Gazze çağrısı: İslamofobiye karşı en güçlü araçlardan biri dil ve kültürdür!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde ilk kez düzenlenen Müslüman Diasporalar Forumu'nda, dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslüman diasporaların ortak değerleri ve kültürel bağları etrafında bir araya geldiklerinde küresel ölçekte önemli bir "soft power" potansiyeli ortaya koyabileceklerini belirtti. Ersoy, "Tüm bu altını çizmeye gayret ettiğim konularda artık yapmamız gereken; bilgiyi, tecrübeyi ve insan kaynağını birleştirmektir." dedi.