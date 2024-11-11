SON DAKİKA: Bakan Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Önemli bir delil!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Bu konuyu siyasi boyutlara çekmek isteyenler de oldu. Katillerden yargı hesap soracak. Tüm bulgular değerlendiriliyor. Mahkeme yeni deliller istedi. Özellikle HTS kayıtları ve daraltılmış baz kayıtlarıyla tespitler oldu. Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri inceleyecek" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları
Giriş Tarihi: 11.11.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:00