SON DAKİKA: Bakan Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Önemli bir delil!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Narin Güran cinayetine ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Bu konuyu siyasi boyutlara çekmek isteyenler de oldu. Katillerden yargı hesap soracak. Tüm bulgular değerlendiriliyor.