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SON DAKİKA: Bakan Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Önemli bir delil!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Bu konuyu siyasi boyutlara çekmek isteyenler de oldu. Katillerden yargı hesap soracak. Tüm bulgular değerlendiriliyor. Mahkeme yeni deliller istedi. Özellikle HTS kayıtları ve daraltılmış baz kayıtlarıyla tespitler oldu. Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri inceleyecek" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları

Giriş Tarihi: 11.11.2024 12:38 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:00
SON DAKİKA: Bakan Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Önemli bir delil!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Narin Güran cinayetine ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Bu konuyu siyasi boyutlara çekmek isteyenler de oldu. Katillerden yargı hesap soracak. Tüm bulgular değerlendiriliyor.

SON DAKİKA: Bakan Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Önemli bir delil!

Mahkeme yeni deliller istedi. Narin evladımızın cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Arama çalışmaları yapılırken adli süreç başladı. Elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi.

SON DAKİKA: Bakan Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Önemli bir delil!

Kamera görüntüleri incelendi, bilirkişiler görevlendirildi. Titiz bir çalışma gösterildi. Özellikle HTS kayıtları ve daraltılmış baz kayıtlarıyla tespitler oldu.

SON DAKİKA: Bakan Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Önemli bir delil!

Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri inceleyecek. Bilirkişiden ek raporlar istendi.

SON DAKİKA: Bakan Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Önemli bir delil!

Burada devam eden bir yargılama süreci söz konusu. Dava sürecini hep beraber takip edeceğiz.

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