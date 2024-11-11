Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti açıklaması | Video
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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