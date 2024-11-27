Bakanlık dünya örneklerini inceledi, BTK düğmeye bastı! 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...
ABD, Avustralya ve bir çok Avrupa ülkesinde çocuklara sosyal medya yasağı getirilirken, Türkiye de çocukları dijital mecralardaki tehlikelere karşı korumak için adım atıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girmesini yasaklamak amacıyla çalışma yürütüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sınır getirilmesi için TBMM ile ortak çalışma yapıyor.
Giriş Tarihi: 27.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:21