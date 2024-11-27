Bakanlık dünya örneklerini inceledi, BTK düğmeye bastı! 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor...

TUŞLU TELEFON KULLANSINLAR

Prof. Dr. Dilci de "Çocukta bir güvenlik zaafiyeti ve sorunu varsa bu çocuklar için güvenlik ve haberleşme amaçlı tuşlu telefonlar kullanılsın" önerisini yaptı.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukların sosyal medya ve sosyal ağların kullanımıyla ilgili dünya örneklerini incelediği ortaya çıktı. Daire Başkanı Şirnevai'nin verdiği bilgiye göre dünya örneklerinden bazıları şöyle: