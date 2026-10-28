Trend Galeri Trend Yaşam Bakanlık ve MGM'den yarın için acil alarm: 4'ü turuncu, 25'i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! (Hafta sonu planları iptal)

Bakanlık ve MGM'den yarın için acil alarm: 4'ü turuncu, 25'i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! (Hafta sonu planları iptal)

Türkiye, sonbaharın en sert ve yağışlı günlerine giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından peş peşe yapılan son dakika uyarıları, yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz etkileyebilecek hava olaylarına işaret ediyor. Yarın için 4 ilde turuncu, 25 ilde sarı kodlu alarm verildi. Evden çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeyenler ve gerekli tedbirleri almayanlar için sırılsıklam olmak kaçınılmaz görünüyor! İşte uyarı verilen o iller ve detaylı hava durumu...

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Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:28 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 15:35
Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

Havalar yavaş yavaş soğurken, asıl büyük tehlike kapıya dayandı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdu adeta esir alacak şiddetli hava olaylarına karşı peş peşe son dakika haritalarını yayınladı. Cuma gününden itibaren başlayarak hafta sonu planlarını tamamen suya düşürecek olan sistem, Türkiye'nin neredeyse tamamını gök gürültülü sağanak yağışlara teslim edecek.

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

Özellikle turuncu renge bürünen güney sahillerimizde sel, yıldırım, dolu ve hortum riski en üst seviyeye çıkarken; aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu 25 büyük ilde sarı kodla teyakkuz ilan edildi. Su geçirmez ayakkabıların ve kalın rüzgarlıkların acilen sandıklardan çıkması gereken bu fırtınalı günlerde, sizin yaşadığınız şehir tehlike altında mı?

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

BAKANLIK VE UZMANLAR UYARDI: 4 İLE TURUNCU, 25 İLE SARI KODLU ALARM!

Durumun ciddiyeti, paylaşılan meteorolojik risk haritası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın acil uyarısıyla netlik kazandı. Güney sahillerimizde tehlike çanları çalarken; risk haritasında da açıkça görüldüğü üzere güney şeridimiz turuncu renge boyandı ve Adana, Antalya, Muğla ve Mersin illeri için 'turuncu' (tehlikeli) kodlu uyarı verildi. Bakanlık açıklamasına göre turuncu alarm verilen bu illerimizin birçok ilçesinde sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hatta hortum riski bulunuyor.

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Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

Öte yandan haritada sarı renkle işaretlenmiş Marmara'nın batısı, Ege'nin büyük bir kısmı ve Güneydoğu ile Doğu Anadolu'yu kapsayan geniş alanda toplam 25 ilimiz için 'sarı' (az tehlikeli) kodlu alarm durumuna geçildi. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep ve Bursa gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu bu illerde yaşayan vatandaşların ani su baskınlarına ve trafikte yaşanabilecek felç durumlarına karşı son derece teyakkuzda olması, güncel uyarıları anlık takip etmesi hayati önem taşıyor.

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

BU HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Hafta sonu için açık havada plan yapanlara maalesef pek de iç açıcı haberlerimiz yok. Cuma gününden itibaren yurdu saran gök gürültülü sağanak yağış dalgası, cumartesi ve pazar günleri de hız kesmeden Türkiye'nin dört bir yanında etkisini gösterecek.

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

İstanbul ve Ankara gibi metropollerde gökyüzü gri bulutlara ve sağanağa teslim olurken, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise şimşekli gök gürültülü sağanaklar hafta sonu boyunca aralıksız devam edecek. Yeni haftanın ilk günü olan pazartesiye gelindiğinde de şemsiyeler maalesef kapanmıyor; yağışlı sistem etkisini sürdürerek yurt genelinde ıslak günlerin devam edeceğini gösteriyor.

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR: KIŞLIKLARI ÇIKARMA VAKTİ GELDİ Mİ?

Kuvvetli ve ardı arkası kesilmeyen yağışlarla birlikte ülke genelinde hissedilir bir sonbahar serinliği de yaşanıyor. Haritalardaki verilere göre, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıklar 13-18 derece bandında, yer yer oldukça serin seviyelerde seyredecek. Güney kıyılarımızda ise kuvvetli sağanak yağışa rağmen termometreler 20-25 derece aralığında tutunmaya çalışsa da, kapalı havanın ve rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar üşütebilir. Hem aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlara hem de düşen sıcaklıklara karşı kalın rüzgarlıklarınızı ve su geçirmez ayakkabılarınızı kapı ağzında hazır bulundurmanızda büyük fayda var.

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

MGM YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!

29 EKİM 2026 PERŞEMBE

Yurt genelinde oldukça yağışlı bir sistemin etkili olduğu görülmektedir. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin neredeyse tamamında sağanak yağışlar beklenirken; Ege ve Akdeniz kıyı şeritleri ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkmaktadır.

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

30 EKİM 2026 CUMA

Yağışlı hava yurdun büyük bir kısmında etkisini sürdürmektedir. Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Marmara'nın batısında yer yer çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olmaya başlarken, Akdeniz'in doğusu (Adana, Hatay çevreleri) ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir.

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

31 EKİM 2026 CUMARTESİ

İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağış yerini ağırlıklı olarak çok bulutlu bir havaya bırakmaktadır. Ancak Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağışlar sürerken, Ege kıyıları ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden kendini göstermektedir.

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

1 KASIM 2026 PAZAR

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde genelde kapalı ve çok bulutlu bir hava haritaya yansımaktadır. Buna karşın, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimleri boyunca (İzmir'den Hatay'a kadar) gök gürültülü sağanak yağışların oldukça etkili olduğu, Marmara ve Karadeniz'de ise yer yer sağanak yağış geçişlerinin yaşandığı görülmektedir.

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Edirne ve Kırklareli dışında) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI1: Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI2: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

İLİL HAVA DURUMU NASIL?

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Çok bulutlu

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

EGE

Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Artvin dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Kars ve Ardahan dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bakanlık ve MGM’den yarın için acil alarm: 4’ü turuncu, 25’i sarı kodlu 29 il için sel ve hortum uyarısı! Hafta sonu planları iptal

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıh

ŞANLIURFA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #TÜRKİYE #HAVA DURUMU