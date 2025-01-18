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Balat'taki korkunç cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Önce silahla yaraladı sonra darbetmeye devam etti! İşte o anlar!

Fatih'te ünlü dizinin çelidiği kahvehanenin önündeki seyyar satıcı 34 yaşındaki Ercan Çali'nin silahla vurularak öldürdüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2025 14:23 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 14:57
Balat’taki korkunç cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Önce silahla yaraladı sonra darbetmeye devam etti! İşte o anlar!

Olay, 11 Ocak'ta Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana gelmişti. Ercan Çali ile kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı.

Balat’taki korkunç cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Önce silahla yaraladı sonra darbetmeye devam etti! İşte o anlar!

Tartışma sırasında T.S.K. belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

Balat’taki korkunç cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Önce silahla yaraladı sonra darbetmeye devam etti! İşte o anlar!

EVİ KUNDAKLANDI

Cinayetin ardından T.S.K.'nin evi daha sonra da işlettiği kahvehane yandı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri evin kundaklama sonucu yandığını belirledi.

Balat’taki korkunç cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Önce silahla yaraladı sonra darbetmeye devam etti! İşte o anlar!

Kahvehanedeki yangının nedeniyle ilgili araştırma ise devam ediyor.

Balat’taki korkunç cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Önce silahla yaraladı sonra darbetmeye devam etti! İşte o anlar!

YARALIYA SALDIRDI

Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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