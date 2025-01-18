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Balat'taki korkunç cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Önce silahla yaraladı sonra darbetmeye devam etti! İşte o anlar!
Balat'taki korkunç cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Önce silahla yaraladı sonra darbetmeye devam etti! İşte o anlar!
Fatih'te ünlü dizinin çelidiği kahvehanenin önündeki seyyar satıcı 34 yaşındaki Ercan Çali'nin silahla vurularak öldürdüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 18.01.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 14:57