Balat’taki korkunç cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Önce silahla yaraladı sonra darbetmeye devam etti! İşte o anlar!

Tartışma sırasında T.S.K. belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.