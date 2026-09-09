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Batan gemideki 346 yıllık hazineyi ortaya çıkardı! Yıllardır denizin dibinde saklanıyordu
Batan gemideki 346 yıllık hazineyi ortaya çıkardı! Yıllardır denizin dibinde saklanıyordu
1680 yılında fırtınada kaybolan bir geminin izleri, arşivlerde saklı kalan küçük bir ayrıntı sayesinde bulundu. Deniz tabanında yıllardır bekleyen enkazdan çıkarılan parçalar, araştırmacıları şaşırtırken geminin geçmişine dair önemli ipuçları verdi.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 15:37