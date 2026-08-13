’Bebekli Kurye’ sistemi deşifre oldu: Zehirler mekanizmalı gizli zuladan çıktı! Uyuşturucu tacirlerinden şoke eden yöntem

BEBEK KAOSTAN ETKİLENMESİN DİYE BEKLEDİLER

"Buluşma Noktası" olarak kameraların görmediği kör noktaları seçen ve pusetteki uyuşturucuların üzerine bebeğini de yerleştiren Damla K. teslimatı yaptı. Damla K. ve uyuşturucu maddeleri teslim ettiği suç ortağı Yıldırım K.'yı adım adım fiziki takiple izleyen İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; teslimat anında baskın yapma imkânları olmasına rağmen iki yaşındaki bebeğin operasyon kaosundan psikolojik olarak etkilenmemesi için taktiksel bir sabır gösterdi.