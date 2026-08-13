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'Bebekli Kurye' sistemi deşifre oldu: Zehirler mekanizmalı gizli zuladan çıktı! Uyuşturucu tacirlerinden şoke eden yöntem
'Bebekli Kurye' sistemi deşifre oldu: Zehirler mekanizmalı gizli zuladan çıktı! Uyuşturucu tacirlerinden şoke eden yöntem
Uyuşturucu tacirlerinin "Bebekli Kurye" adlı yeni teknikleri ve çarpıcı sevkiyat ağı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce deşifre edildi. Zehir kuryeleri, yakalanmamak için uyuşturucuları bebek arabasında taşıdı. Teslimatları iki yaşında bir bebek pusetteyken bebek arabasıyla yapan iki uyuşturucu satıcısı fiziki takiple suçüstü yakalandı. İki yaşındaki bebeğini, polislere yakalanmamak adına adeta zehir sevkiyatlarına kalkan yapan Damla K. ve suç ortağı tutuklandı.
Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:44
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 08:44