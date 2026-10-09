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Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: “Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…”
Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: “Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…”
Sağlıklı yaşlanma konuşulunca genellikle aynı soruyu soruyoruz: "Zor günümde yanımda kim var?" Elbette önemli. Fakat bilim şimdi ikinci bir sorunun da değerini hatırlatıyor: "Ben kimin yanındayım?"
Giriş Tarihi: 09.10.2026 12:05
Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 12:20