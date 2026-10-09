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Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: “Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…”

Sağlıklı yaşlanma konuşulunca genellikle aynı soruyu soruyoruz: "Zor günümde yanımda kim var?" Elbette önemli. Fakat bilim şimdi ikinci bir sorunun da değerini hatırlatıyor: "Ben kimin yanındayım?"

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OSMAN MÜFTÜOĞLU
Giriş Tarihi: 09.10.2026 12:05 Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 12:20
Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…

Eylül 2026'da Translational Psychiatry dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'de yürütülen MIDUS araştırmasına katılan orta ve ileri yaştaki insanların başkalarına ne kadar destek verdiği incelendi.

Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…

Daha sonra çekilen beyin MR'ları, makine öğrenmesi kullanılarak analiz edildi ve beynin görüntüsünden tahmini bir "beyin yaşı" hesaplandı.

Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…

Sonuç dikkat çekiciydi: Yakınlarına daha fazla duygusal veya günlük yaşam desteği veren kişilerin beyinleri, takvim yaşlarına göre daha genç görünüyordu.

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Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…

Üstelik bağlantı; sağlık sorunları, yaşam tarzı, psikolojik durum, sosyal koşullar ve kişinin kendisinin aldığı destek hesaba katıldıktan sonra da devam etti. Özellikle birini dinlemek, teselli etmek ve duygusal olarak yanında bulunmak daha güçlü bir ilişki gösterdi.

Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…

İYİLİK BEYNİ NEDEN KORUYABİLİR?
Birine destek olmak; empatiyi, dikkati, hafızayı, planlamayı ve sosyal iletişimi birlikte çalıştırır. Kişiye sorumluluk, aidiyet ve yaşama amacı kazandırabilir; yalnızlık ve stres yükünü azaltabilir.

Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…

Beyin, başkasına uzattığınız eli adeta zihinsel bir egzersize dönüştürür.

Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…

Ama bilimsel freni unutmayalım: Bu gözlemsel araştırma, iyilik yapmanın beyni kesin olarak gençleştirdiğini veya Alzheimer'ı önlediğini kanıtlamıyor. MR'dan hesaplanan beyin yaşı da gerçek bir gençleşme belgesi değil. Bulgular yalnızca güçlü ve anlamlı bir ilişkiyi gösteriyor.

Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…

İkinci Elli'de bir dostunuzu dinleyin, bir komşunun kapısını çalın, torununuzun ödevine yardım edin, bildiklerinizi gençlerle paylaşın.

Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…

Çünkü uzun ömür yalnız kaç kişinin yanınızda olduğu değildir.

Beyin yaşını etkileyen detay ortaya çıktı! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: Asıl mesele kimin yanınızda olduğu değil…

Biraz da kaç kişinin hayatına omuz verdiğinizdir.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör