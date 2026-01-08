Trend Galeri Trend Yaşam Bilecik’te yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 9 Ocak Bilecik’te okul var mı, yok mu?

Bilecik'te hava şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte okulların durumu gündeme geldi. 9 Ocak'ta eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda Valilik'ten gelecek açıklama bekleniyor. Peki, 9 Ocak Bilecik'te okul var mı, yok mu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 08.01.2026 13:55
Öğrenciler ve veliler, Bilecik'te yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Hava koşullarına bağlı olarak alınabilecek karar için gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'te!

BİLECİK'TE YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

9 Ocak Cuma günü Bilecik'te eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Bilecik Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

63 KENT İÇİN ALARM

Meteoroloji yarın "Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Düzce" için sarı kodlu uyarıda bulundu.

