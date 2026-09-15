Bir dakikada gezip bitirebilirsiniz! Dünyanın en küçük kasabası şaşkına çeviriyor

Haritadan silinecek kadar küçük ama görenleri şaşırtıyor. Hırvatistan'ın İstria bölgesinde yer alan ve dünyanın en küçük kasabası olarak kabul edilen Hum, ne kadar küçük olduğunu duyanları hayrete düşürürken ilginç yaşam tarzıyla merak uyandırıyor. Toplam uzunluğu sadece 100 metre, genişliği ise 30 metre olan bu yerleşim yerinde yürümeye başladığınızda birkaç dakika içinde kasaba bitiyor. 2021 sayımına göre yalnızca 52 kişinin yaşadığı bu minik yerde, Orta Çağ'dan kalma yapılar günümüze kadar hiç bozulmadan gelmiş. Topu topu iki sokak, tek bir giriş kapısı ve 20 taş binadan oluşan kasabada, surların dışına tek bir yapı bile yapılmamış. Yerli halkın yıllardır sürdürdüğü bir gelenek ise duyanları şaşkına çeviriyor. Kasabada belediye başkanı seçilirken sandık veya kağıt kullanılmıyor; meydanda toplanılarak oylarını tahta bir çubuğa kazıyorlar. Hum'un küçücük dünyası sizi şaşırttıysa, sıradaki yer çok daha sıra dışı: Bu köyde insanlar günlük yaşamlarını iplerin üzerinde sürdürüyor. BU KÖYDE HERKES İP ÜZERİNDE YÜRÜYOR! Dağıstan'ın dağlık bölgesinde yer alan Tsovkra-1 köyü, nüfusunun büyük bölümünün ip üzerinde yürüyebilmesi ile tanınıyor. Bir dönem kadın, erkek ve çocukların öğrendiği bu beceri, köyden çıkan akrobatları Sovyetler Birliği'nin en önemli sirklerine kadar taşıdı. Tsovkra-1'de ip üzerinden yürümek, yalnızca profesyonel aktobatlara özgü bir gösteri olarak görülmüyordu. Köyde büyüyen çocuklar, normal derslerinin ardından kurulan tellerin üzerinde denge çalışmaları yapıyor ve küçük yaşlardan itibaren ailelerinden gelen geleneği öğrenerek devam ettiriyordu. Geçmiş yıllarda hazırlanan saha haberlerinde öğrencilerin haftada birkaç kez, yaklaşık bir kat yüksekliğindeki teller üzerinde çalıştığı aktarıldı. Eğitim önce yere yakın iplerde başlıyor; çocuklar dengelerini geliştirdikçe daha yüksek tellere geçiyordu. Soğuk hava da antrenmanların devam etmesine engel olmuyordu. GELENEĞİN NASIL BAŞLADIĞINI KİMSE BİLMİYOR Köy halkının ip üzerinde yürümeye ne zaman ve ne sebeple başladığını açıklayan kesin bir kayıt bulunmuyor. En çok anlatılan efsaneye göre genç erkekler, vadinin karşı tarafında yaşayan kadınlara ulaşmak için uzun dağ yollarını kullanmak yerine iki yamaç arasına ip germesiyle geleneğin temelleri atıldı. Başka bir görüş ise bölgede yaşanan sellerin köprüleri sık sık kullanılmaz hale getirmesi üzerine köylülerin vadileri halatlarla geçmeye başladığını savunuyor. Başlangıçta ulaşım amacıyla kazanılan becerinin zamanla gösteriye dönüştüğü ve köylülerin 19. yüzyılda çevredeki yerleşimlere giderek para karşılığında ip üzerinde yürüdüğü belirtiliyor. Kökeni doğrulanamamış olsa da ip cambazlığı, zamanla Tsovkra-1'in ortak kimliğinin bir parçası haline geldi. Köyde yalnızca erkekler değil, aynı zamanda kadınlar ve çocuklar da tel üzerinde yürümeyi öğrendi. Bu durumun aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılması, küçücük dağ köyünün ülke çapında tanınmasını sağladı. SOVYET SİRKLERİNİN YILDIZLARI BU KÖYDEN ÇIKTI Tsovkra-1'in en parlak dönemi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda başladı. Köyden çıkan akrobatlar Sovyet sirklerinde çalışarak ülke çapında gösteriler düzenledi. Bazı aileler tel üzerinde omuz omuza çıkarak insan kuleleri oluşturdu. En tanınmış gösterilerden birinde bir baba ve yedi kızı, iki ayrı sıra halinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak ipin üzerinde ilerliyordu. Ancak iş imkanlarının azalması ve gençlerin büyük şehirlere göç etmesi geleneği zayıflattı. 2007'de yayımlanan bir saha haberinde, 1980'lerde yaklaşık 3 bin olan köy nüfusunun 400 civarına gerilediği belirtiliyordu. Eğitmenler, maddi destek ve yeni öğrenciler bulunmazsa köyü dünyaya tanıtan ip cambazlığının gelecek kuşaklara ulaşamayabileceği uyarısında bulunuyor.