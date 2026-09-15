Bir dakikada gezip bitirebilirsiniz! Dünyanın en küçük kasabası şaşkına çeviriyor

Ancak iş imkanlarının azalması ve gençlerin büyük şehirlere göç etmesi geleneği zayıflattı. 2007'de yayımlanan bir saha haberinde, 1980'lerde yaklaşık 3 bin olan köy nüfusunun 400 civarına gerilediği belirtiliyordu. Eğitmenler, maddi destek ve yeni öğrenciler bulunmazsa köyü dünyaya tanıtan ip cambazlığının gelecek kuşaklara ulaşamayabileceği uyarısında bulunuyor.