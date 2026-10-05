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Bir gecede hayatı değişti! İşten dönüp koltukta uyudu: Sabah kalktığında felç olduğunu anladı
Bir gecede hayatı değişti! İşten dönüp koltukta uyudu: Sabah kalktığında felç olduğunu anladı
Antalya'da 3 yıl önce iş dönüşü evindeki koltukta uyuyakalan, sabah uyandığında bacaklarının tutmadığını fark eden Serkan Özdemir (49), omurilik felci teşhisiyle yatağa bağımlı hale geldi. Eski hayatına dönebilmek için evde de çalışmalarını sürdüren Özdemir'in en büyük arzusu, tek başına sokağa çıkabilmek.
Giriş Tarihi: 05.10.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 10:51