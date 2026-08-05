Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

Bugün afiyetle tükettiğimiz birçok lezzet, yüzyıllar önce sofralara ilk geldiğinde hiç de sıcak karşılanmadı. Kimi ölümcül bir zehir sanıldı, kimi dini yasakların hedefine oturdu, kimi ise delilikle ilişkilendirildi. Hele ki bugün zenginliğin sembolü olan bir yiyecek var ki, bir zamanlar sadece yoksullara ve mahkumlara veriliyordu.