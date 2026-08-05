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Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

Bugün marketten düşünmeden sepetimize attığımız, en lüks restoranlarda sipariş verdiğimiz yiyeceklerin geçmişte "zehirli", "hastalık saçan" veya "fakir işi" olarak görüldüğünü söylesek? İşte sofralarımıza gelene kadar akılalmaz bir tarihsel yolculuktan geçen ve hikayesiyle şoke eden 10 yiyecek!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 05.08.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 11:43
Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

Bugün afiyetle tükettiğimiz birçok lezzet, yüzyıllar önce sofralara ilk geldiğinde hiç de sıcak karşılanmadı. Kimi ölümcül bir zehir sanıldı, kimi dini yasakların hedefine oturdu, kimi ise delilikle ilişkilendirildi. Hele ki bugün zenginliğin sembolü olan bir yiyecek var ki, bir zamanlar sadece yoksullara ve mahkumlara veriliyordu.

Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

1. DOMATES: AVRUPA'NIN KORKULU RÜYASI "ZEHİRLİ ALTIN ELMA"

Bugün İtalyan mutfağını onsuz düşünmek imkansız; ancak 16. yüzyılda Amerika'dan Avrupa'ya ilk geldiğinde domates büyük bir paniğe yol açtı. Ölümcül güzelavrat otu ile aynı aileden (Solanaceae) gelmesi nedeniyle uzun süre "zehirli" olduğu düşünüldü. Başlangıçta sadece egzotik bir süs bitkisi olarak yetiştirilen domatesin Avrupa mutfağına girmesi yüzyıllar aldı.

Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

2. PATATES: CÜZZAM YAPTIĞINA İNANILAN GİZEMLİ YUMRU

Güney Amerika'nın dünyaya armağanı patates, toprağın altında yetişmesi ve çirkin görünümü nedeniyle Avrupalıları epey korkuttu. Hatta dönemin kaynaklarında patatesin gaz yaptığı, cinsel isteği artırdığı ve en kötüsü cüzzam hastalığına neden olduğu yazılıyordu. Bu önyargıyı, esaret günlerinde patatesle hayatta kalan Fransız eczacı Parmentier, kralları ve seçkinleri ikna ederek kırdı.

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Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

3. PATLICAN: ADI BİLE "DELİLİK" İLE ANILIYORDU

Karnıyarık ve imambayıldının yıldızı patlıcan da domatesle aynı kaderi paylaştı. Zehirli bitkilerle akraba olması nedeniyle Avrupa'da büyük bir şüpheyle karşılandı. Hatta İngilizcede uzun bir süre "mad apple" (deli elma) olarak anıldı. Tüketenlere delilik getireceğine inanılan patlıcan, zamanla Akdeniz mutfağının demirbaşlarından biri olmayı başardı.

Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

4. KAHVE: UĞRUNA İDAM ÇIKARILAN, YASAKLI TUTKU

Sabah uyanmak için yudumladığımız kahve, tarih boyunca sadece bir içecek olmadı; devrimlerin ve fikirlerin de merkezinde yer aldı. Kahvehanelerin çoğalması ve insanların buralarda toplanıp siyaset konuşması, dönemin yöneticilerini rahatsız etti. Dünyanın farklı yerlerinde defalarca yasaklanmasına rağmen, kahve tüm engelleri aşarak dünyanın en popüler içeceği oldu.

Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

5. MANTAR: PERİLERİN GİZEMLİ VE ÖLÜMCÜL HALKASI

Mantarlar bir gecede aniden ortaya çıkmaları ve bazı türlerinin anında öldürecek kadar zehirli olması nedeniyle Avrupa folklorunda gizemli ve korkutucu bir yere sahipti. Doğada halka şeklinde büyüyen mantar kümelerine "fairy rings" (peri halkaları) deniyor ve doğaüstü güçlerle ilişkilendiriliyordu.

Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

6. MISIR: AVRUPA'DA HASTALIK SAÇTIĞI DÜŞÜNÜLEN TAHIL

Amerika yerlileri mısırı "nikstamalizasyon" denilen özel bir yöntemle işleyerek tüketiyordu. Ancak Avrupa, mısırı bu işlem olmadan doğrudan yemeye kalkınca işler karıştı. Tek tip mısır beslenmesi, vitamin eksikliğine ve ölümcül pelagra hastalığına yol açtı. İnsanlar uzun süre bu hastalığın sebebinin "mısırın içindeki bir zehir" olduğuna inandı.

Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

7. ISTAKOZ: FAKİR YEMEĞİNDEN LÜKSÜN ZİRVESİNE!

İşte listenin en şaşırtıcı hikayesi! Bugün lüks restoranların en pahalı menülerinde yer alan ıstakoz, bir zamanlar Kuzey Amerika'da o kadar boldu ki, sadece hizmetçilere, yoksullara ve hapishanedeki mahkumlara yediriliyordu. Hatta tarlalarda gübre olarak bile kullanıldı! Konserve ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesiyle ıstakozun kaderi değişti ve statü atladı.

Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

8. SOĞAN: RUHANİ DÜNYANIN YASAKLI SEBZESİ

Dünya mutfaklarının temel taşı olan soğan, keskin kokusu nedeniyle bazı Hindu, Budist ve Jain geleneklerinde dışlandı. Beden ve zihni fazla uyardığı düşünüldüğü için ruhsal aydınlanmanın önünde bir engel olarak görüldü ve tüketiminden özenle kaçınıldı.

Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

9. SARIMSAK: VAMPİRLERİ Mİ KOVUYOR, LANET Mİ GETİRİYOR?

Sarımsak tarih boyunca tam bir çelişki yumağı oldu. Bir yanda kokusu yüzünden uzak durulması gereken "kirli" bir yiyecek olarak görüldü; diğer yanda Avrupa folklorunda kötü ruhları, vampirleri ve hastalıkları uzak tutan doğaüstü bir koruyucu olarak baş tacı edildi.

Bir zamanlar yüzüne bakılmıyordu! Fakir yemeğinden lüksün zirvesine... İşte o yiyecekler

10. BAKLA: ÖLÜLERİN RUHLARINI TAŞIDIĞINA İNANILAN MUCİZE

Antik dünyada bakla, sıradan bir yemekten çok daha fazlasıydı. Ünlü filozof Pisagor ve öğrencileri, baklanın ölülerin ruhlarını taşıdığına inandıkları için bu sebzeye dokunmazlardı bile. İşin ilginç yanı, modern tıbbın bugün "favizm" adını verdiği G6PD enzim eksikliği olan kişilerde bakla tüketiminin gerçekten de hayati risk taşımasıdır.