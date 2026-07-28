Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…

KRALLARIN YİYECEĞİ OLARAK ANILIYORDU

Yüksek fiyatı ve nadir bulunması nedeniyle gurme mutfakların baş tacı kabul edilen bu özel ürün, uzun yıllardır gastronomi dünyasının en prestijli ama bir o kadar da tartışmalı yiyecekleri arasında yer alıyordu. Ancak alınan bu son kararla, devasa bir gastronomi pazarında bu geleneğe nokta konuldu.