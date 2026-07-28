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Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…

Dünyaca ünlü şeflerin tabağından düşürmediği, porsiyonu servet değerindeki o efsanevi lezzet için tarihi bir karar alındı. Üretim sürecinde uygulanan şok edici yöntemlerin ve yıllardır süren yoğun baskıların ardından, lüks gurme yiyeceğin satışı ülke genelinde resmen durduruldu.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 16:08
Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…

Hayvanların boğazına borular sokularak yapılan zorunlu besleme yöntemiyle elde edilen bu lüks yiyecek, uluslararası alanda büyük tepki çekiyordu. Yıllar süren hukuk mücadelelerinin ardından gelen bu radikal kararın arkasındaki gizemli ürün ve karara imza atan o ülke ise herkesi şaşırttı. İşte lüks restoranları sallayan o kararın tüm detayları…

Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…

KRALLARIN YİYECEĞİ OLARAK ANILIYORDU
Yüksek fiyatı ve nadir bulunması nedeniyle gurme mutfakların baş tacı kabul edilen bu özel ürün, uzun yıllardır gastronomi dünyasının en prestijli ama bir o kadar da tartışmalı yiyecekleri arasında yer alıyordu. Ancak alınan bu son kararla, devasa bir gastronomi pazarında bu geleneğe nokta konuldu.

Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…

YASAKLANAN GİZEMLİ LEZZET: KAZ CİĞERİ (FOİE GRAS)
Lüks restoranların gözdesi olan ve üretimindeki sert yöntemler sebebiyle sürekli eleştirilen o yiyecek, dünyaca ünlü Kaz Ciğeri (Foie Gras).

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Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…

DEV KARARA İMZA ATAN ÜLKE: BREZİLYA!
Bu radikal yasak kararını alarak gastronomi dünyasını sallayan ülke Brezilya oldu. Brezilya, Hindistan'ın ardından kaz ciğerinin hem üretimini hem de satışını ulusal düzeyde tamamen yasaklayan dünyadaki ikinci ülke konumuna yükseldi. Ayrıca bu adım, Batı Yarımküre ve Latin Amerika'da bir ilk olarak tarihe geçti.

Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…

ALTI YILLIK ZORLU BİR MÜCADELENİN SONU
Bu yasağın kabul edilmesi bir gecede gerçekleşmedi. Hayvan hakları örgütü Animal Equality'nin 6 yılı aşkın süredir yürüttüğü kararlı kampanyalar, çiftlik araştırmaları ve Senatör Eduardo Girão tarafından sunulan yasa teklifine verilen destek, bu tarihi kararın yolunu açtı.

Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…

Aslında bu mücadele yeni değil. 2015 yılında São Paulo Belediyesi benzer bir yasak kararı almış, fakat karar federal yetki sınırlarını aştığı gerekçesiyle mahkemelerce iptal edilmişti.

Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…

MUTFAK DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ
Karar sonrasında ünlü şefler ve restoran sahipleri ikiye bölündü. Bir kısım şefler bu adımı etik ve insani bir dönüşüm olarak desteklerken, geleneksel mutfak savunucuları ise yüzyıllık gastronomi mirasının engellendiğini iddia ediyor.

Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…

RESTORANLARDA YENİ DÖNEM: BİTKİSEL ALTERNATİFLER
Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte lüks restoranlar menülerini güncellemeye başladı. Kaz ciğerinin lezzetini aratmayacak mantar ve özel sebze kombinasyonlarıyla hazırlanan doğa dostu "sahte foie gras" alternatifleri şimdiden mutfaklardaki yerini alıyor.

Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör