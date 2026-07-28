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Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…
Boğazlarına tüp sokularak üretiliyordu! Lüks menülerin en pahalı lezzeti artık o ülkede yasaklandı…
Dünyaca ünlü şeflerin tabağından düşürmediği, porsiyonu servet değerindeki o efsanevi lezzet için tarihi bir karar alındı. Üretim sürecinde uygulanan şok edici yöntemlerin ve yıllardır süren yoğun baskıların ardından, lüks gurme yiyeceğin satışı ülke genelinde resmen durduruldu.
Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:05
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 16:08