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Bölgesel asgari ücret! Sistem 1951-1974 yılları arasında uygulandı

2024 yılı için 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücret, Ocak zammı ile yeniden artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yeni zam tutarını belirleyecek. Bugünkü köşesinde konuyu kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, iş dünyasının bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesini dillendirmeye başladığını belirterek, önceden uygulanan sistemin sonuçlarını tek tek yazdı.

DİLEK GÜNGÖR
Giriş Tarihi: 20.11.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 07:59
Bölgesel asgari ücret! Sistem 1951-1974 yılları arasında uygulandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı toplantıları yaklaştıkça yeni zam tutarı hakkındaki tartışmaların gündemdeki sıcaklığı artıyor. Konuyla ilgili oluşan gündemler arasından biri de bölgesel asgari ücret. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, bugünkü yazısında iş dünyasının bölgesel asgari ücret gündemini değerlendirdi. İşte Güngör'ün dikkat çeken o yazısı...

Bölgesel asgari ücret! Sistem 1951-1974 yılları arasında uygulandı

İŞ DÜNYASI BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULAMASINA GEÇİLMESİNİ DİLLENDİRİYOR

Ocak zammı ile yeniden yükselecek olan asgari ücret zammı için iş dünyası bölgesel asgari ücret uygulamasını konuşmaya başladı. Bugünkü köşesinde konuyu değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Sistem 1951-1974 yılları arasında uygulandı." diyerek sonuçlarını açıkladı. "Peki sistem gerçekten iş dünyasının dediği gibi faydalı mı?" sorusuna cevap veren Güngör, yazısında dikkat çeken şu ifadelere yer verdi:

Bölgesel asgari ücret! Sistem 1951-1974 yılları arasında uygulandı

Her yılın başı yaklaşırken asgari ücret konusu alevleniyor. Dün Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve DEM Parti grup başkanvekilleriyle görüştü. Üç başkan bugün de MHP, AK Parti, Saadet- Gelecek, İYİ Parti grup başkan ve başkanvekilleriyle görüşecek. Sendikaların gündemi vergide adalet ve düşük ücretler…

Bölgesel asgari ücret! Sistem 1951-1974 yılları arasında uygulandı

İş dünyası ise daralan ekonomi, yükselen maliyetler, rekabet koşullarındaki zorluklar nedeniyle bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesini dillendirmeye başladı.

Nedir bölgesel asgari ücret?

Tüm çalışanlar için aynı oranda uygulanan ulusal asgari ücret yerine bölgesel ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak farklı ücretlerin belirlenmesi...

Bölgesel asgari ücret! Sistem 1951-1974 yılları arasında uygulandı

Esasında bölgesel asgari ücret Türkiye'ye yabancı bir konu değil… Sistem 1951-1974 yılları arasında uygulandı. O dönemde asgari ücreti yerel düzeydeki katılımcıların oluşturduğu mahalli komisyonlar belirliyordu. Ancak aynı işi yapan ve birbirine yakın yerlerde farklı ücretlerin uygulanması birçok şikâyeti de beraberinde getirmişti. Bunun üzerine 1967'de merkezi bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon aracılığıyla bölgelere göre farklı asgari ücretler belirlenmeye başladı.

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