Bölgesel asgari ücret! Sistem 1951-1974 yılları arasında uygulandı
2024 yılı için 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücret, Ocak zammı ile yeniden artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında yeni zam tutarını belirleyecek. Bugünkü köşesinde konuyu kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, iş dünyasının bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesini dillendirmeye başladığını belirterek, önceden uygulanan sistemin sonuçlarını tek tek yazdı.
Giriş Tarihi: 20.11.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 07:59