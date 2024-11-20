Bölgesel asgari ücret! Sistem 1951-1974 yılları arasında uygulandı

Esasında bölgesel asgari ücret Türkiye'ye yabancı bir konu değil… Sistem 1951-1974 yılları arasında uygulandı. O dönemde asgari ücreti yerel düzeydeki katılımcıların oluşturduğu mahalli komisyonlar belirliyordu. Ancak aynı işi yapan ve birbirine yakın yerlerde farklı ücretlerin uygulanması birçok şikâyeti de beraberinde getirmişti. Bunun üzerine 1967'de merkezi bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon aracılığıyla bölgelere göre farklı asgari ücretler belirlenmeye başladı.