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Bordo Bereliler'den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...
Bordo Bereliler'den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...
Global Firepower, merakla beklenen 2026 yılı dünyanın en güçlü özel kuvvetleri raporunu açıkladı! Türkiye'nin çelik iradesi Bordo Bereliler, üstün operasyonel kabiliyetleriyle dev ülkelerin milyar dolarlık elit birliklerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. İşte kulisleri hareketlendiren dev listedeki son durum...
Giriş Tarihi: 18.08.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 15:45