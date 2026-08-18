Trend Galeri Trend Yaşam Bordo Bereliler'den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

Bordo Bereliler'den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

Global Firepower, merakla beklenen 2026 yılı dünyanın en güçlü özel kuvvetleri raporunu açıkladı! Türkiye'nin çelik iradesi Bordo Bereliler, üstün operasyonel kabiliyetleriyle dev ülkelerin milyar dolarlık elit birliklerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. İşte kulisleri hareketlendiren dev listedeki son durum...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.08.2026 15:41 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 15:45
Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

Uluslararası savunma ve askeri güç analiz kurumu Global Firepower (GFP), dünya genelinde merakla beklenen 2026 yılı dünyanın en güçlü özel kuvvetleri sıralamasını nihayet kamuoyuyla paylaştı. Orduların operasyonel kabiliyetleri, eğitim zorlukları, teknolojik entegrasyonları ve sahadaki stratejik başarılarının detaylıca masaya yatırıldığı raporda, bu yıl askeri dengeler adeta sil baştan yazıldı.

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

Türkiye'nin gururu ve göz bebeği olan Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler Komutanlığı), her türlü zorlu coğrafi ve iklim şartında sergilediği göğüs kabartan performansla küresel süper güçlerin dev birliklerini bir bir saf dışı bıraktı.

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

Askeri otoriteleri kendine hayran bırakan bu tarihi tablo sonrasında, Bordo Bereliler'in listede kaçıncı sıraya yerleştiği ise savunma kulislerinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

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Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ÖZEL KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ...

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

25. SOG – İSVEÇ

Özellik: Hassas operasyon kabiliyeti
Başarı: NATO destekli görevlerde etkin rol

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

24. FSK – NORVEÇ

Özellik: Zorlu iklimlerde operasyon yeteneği
Başarı: Barışı koruma görevleri

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

23. EKAM – YUNANİSTAN

Özellik: Rehine kurtarmada uzmanlık
Başarı: Avrupa'da başarılı özel operasyonlar

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

22. GEO – İSPANYA

Özellik: Terörle mücadele odaklı birim
Başarı: ETA operasyonlarında gösterdiği başarı

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

Özellik: Zorlu arazi şartlarına uyum
Başarı: Bölgesel isyanların bastırılması

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

20. KCT – HOLLANDA
Özellik: Uluslararası barışı koruma alanında uzman
Başarı: NATO görevlerinde kritik katkılar

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

19. BOPE – BREZİLYA
Özellik: Kentsel çatışma tecrübesi
Başarı: Favela güvenlik operasyonları

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

18. UNİT 777 – MISIR

Özellik: Yakın mesafe terör operasyonları
Başarı: Rehine kurtarma görevlerinde başarı

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

17 SAT – JAPONYA

Özellik: Hızlı rehine kurtarma kapasitesi
Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerinin çözümü

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

16. SSG – PAKİSTAN

Özellik: Sınır ötesi operasyonlara hazırlıklı
Başarı: Hindistan ile yaşanan kritik dönemlerde yürüttüğü görevler

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

15. NZSAS – YENİ ZELANDA

Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik
Başarı: Afganistan'daki operasyonel başarılar

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

Özellik: Asimetrik tehditlere hızlı tepki
Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli görevler

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

13. JW GROM – POLONYA

Özellik: Hassas operasyon uzmanlığı
Başarı: Balkanlar ve Afganistan'daki başarıları

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

12. GIS – İTALYA

Özellik: Terörle mücadele yetkinliği
Başarı: Avrupa'daki kritik operasyonlar

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

Özellik: Yoğun kent güvenliği operasyonları
Başarı: Olimpiyatlar dönemindeki üst düzey güvenlik görevleri

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

10. SASR – AVUSTRALYA
Özellik: Uzun menzilli keşif uzmanlığı
Başarı: Vietnam ve Afganistan'daki operasyonlar

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

Özellik: Büyük şehirlerde hızlı müdahale
Başarı: 2008 Mumbai saldırılarındaki rolü

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

8. GSG 9 – ALMANYA

Özellik: Rehine kurtarmada yüksek başarı
Başarı: 1977 Lufthansa uçak kurtarma operasyonu

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

7. JTF2 – KANADA

Özellik: Gizli operasyon kabiliyeti
Başarı: Afganistan ve Haiti görevlerinde etkinlik

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

6. GIGN – FRANSA

Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri
Başarı: 1994 Air France uçak operasyonu

Bordo Bereliler’den tarihi başarı! Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri 2026 listesi açıklandı: İşte göğüs kabartan sıramız...

5. SHAYETET 13 – İSRAİL

Özellik: Denizaltı sabotajında uzmanlık
Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonu