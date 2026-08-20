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Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor

Avrupa'nın bazı küçük yerleşimleri, enerji ve yaşam modelinde şehirlerden tamamen farklı bir yol izliyor. Almanya, İtalya ve Çekya'daki köyler; kendi elektriğini üreten, doğayla uyumlu mimari kullanan ve dışa bağımlılığı azaltan sistemleriyle dikkat çekiyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 20.08.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:32
Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor

Bu köylerde amaç sadece çevreyi korumak değil; aynı zamanda enerji üretimini yerel ekonomiye dönüştürmek ve sürdürülebilir bir yaşam modeli kurmak.

Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor

ALMANYA – FELDHEİM: KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN KÖY

Almanya'nın küçük yerleşimi Feldheim, tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan nadir köylerden biri. Rüzgar türbinleri, güneş panelleri ve biyogaz tesisleri sayesinde köy hem kendi ihtiyacını karşılıyor hem de fazla elektriği şebekeye satıyor.

Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor

Köyde kurulan özel enerji altyapısı sayesinde elektrik ve ısınma sistemi tamamen yerel kaynaklara dayanıyor. Bu model, Feldheim'i Avrupa'nın en bilinen "enerji bağımsız köylerinden" biri haline getirdi.

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Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor

ÇEKYA – KOBEROVİ: DOĞAYLA UYUMLU YAŞAM MODELİ

Çekya'daki Koberovi köyü, doğal yapıyı bozmadan sürdürülebilir yaşamı benimseyen yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bölgedeki evler, enerji tüketimini azaltan pasif mimari anlayışıyla inşa ediliyor.

Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor

Güneş ışığından maksimum fayda sağlayan yapılar ve yerel kaynakların kullanımı, köyü çevre dostu yaşamın örneklerinden biri haline getiriyor.

Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor

İTALYA – VİGANELLA: GÜNEŞİ BİLE "TAŞIYAN" KASABA

İtalya'nın derin bir vadisinde yer alan Viganella kasabası, coğrafi konumu nedeniyle kış aylarında aylarca güneş görmüyordu. Bu sorunu çözmek için kasabanın karşı yamacına dev bir ayna sistemi kuruldu.

Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor

Bu sistem sayesinde güneş ışığı kasaba meydanına yansıtılıyor ve yaşam alanları daha aydınlık hale geliyor. Viganella, "mühendislikle güneş getiren kasaba" olarak biliniyor.

Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor

YENİ YAŞAM MODELİ: KÜÇÜK KÖYLERDEN BÜYÜK FİKİRLER

Bu üç yerleşim, farklı ülkelerde olsalar da ortak bir noktada buluşuyor: daha az kaynakla daha sürdürülebilir bir yaşam kurmak.

Enerji üretimi, mimari çözümler ve doğayla uyumlu sistemler sayesinde Avrupa'daki bu köyler, geleceğin yaşam modellerine şimdiden örnek oluyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör