Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor

YENİ YAŞAM MODELİ: KÜÇÜK KÖYLERDEN BÜYÜK FİKİRLER

Bu üç yerleşim, farklı ülkelerde olsalar da ortak bir noktada buluşuyor: daha az kaynakla daha sürdürülebilir bir yaşam kurmak.

Enerji üretimi, mimari çözümler ve doğayla uyumlu sistemler sayesinde Avrupa'daki bu köyler, geleceğin yaşam modellerine şimdiden örnek oluyor.