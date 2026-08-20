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Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor
Bu köylerde yaşamak neredeyse bedava! Kendi elektriğini üreten sürdürülebilir yerleşimler dikkat çekiyor
Avrupa'nın bazı küçük yerleşimleri, enerji ve yaşam modelinde şehirlerden tamamen farklı bir yol izliyor. Almanya, İtalya ve Çekya'daki köyler; kendi elektriğini üreten, doğayla uyumlu mimari kullanan ve dışa bağımlılığı azaltan sistemleriyle dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 10:32