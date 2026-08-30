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Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Türkiye'deki bazı mahalleler o kadar büyüdü ki, nüfusları birçok ilin toplamını bile aştı. TÜİK tarafından paylaşılan 'Türkiye'nin En Kalabalık Mahalleleri' listesinde zirveyi çeken ve tam 5 ili geride bırakan o devasa mahalle neresi? İşte ezber bozan güncel nüfus rakamları...
Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 10:54