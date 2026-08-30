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Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Türkiye'deki bazı mahalleler o kadar büyüdü ki, nüfusları birçok ilin toplamını bile aştı. TÜİK tarafından paylaşılan 'Türkiye'nin En Kalabalık Mahalleleri' listesinde zirveyi çeken ve tam 5 ili geride bırakan o devasa mahalle neresi? İşte ezber bozan güncel nüfus rakamları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 10:54
Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan son nüfus verileri, şehirlerimizdeki inanılmaz değişimi gözler önüne serdi. Her gün önünden geçtiğimiz, sokaklarında yürüdüğümüz mahalleler artık sınırlarına sığmıyor!

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Öyle ki, açıklanan "Türkiye'nin En Kalabalık Mahalleleri" listesindeki zirvenin sahibi, tek başına koskoca 5 ili nüfus olarak geride bırakarak adeta bağımsız bir şehre dönüştü. Peki, yüz binlerce insanın omuz omuza yaşadığı, belediyeleri bile kıskandıran bu devasa mahalle neresi? İşte ezberleri bozan o liste ve sizin mahallenizin de yer alma ihtimali olan o çarpıcı sıralama...

Zafer Mahallesi – İstanbul, Bahçelievler: 78.856 kişi

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Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Halkalı Merkez Mahallesi – İstanbul, Küçükçekmece: 80.115 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

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Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Karapürçek Mahallesi – Ankara, Altındağ: 84.858 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Zümrütevler Mahallesi – İstanbul, Maltepe: 88.017 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Mevlana Mahallesi – Kayseri, Talas: 93.093 kişi

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Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Fırat Mahallesi – Diyarbakır, Kayapınar: 94.256 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Atakent Mahallesi – İstanbul, Küçükçekmece: 105.519 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Adnan Kahveci Mahallesi – İstanbul, Beylikdüzü: 110.707 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Kayabaşı Mahallesi – İstanbul, Başakşehir: 112.367 kişi

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Bağcılar Mahallesi – Diyarbakır, Bağlar: 157.422 kişi (en büyük mahalle)

Güncel verilerle Bağcılar Mahallesi, 82.836 nüfuslu Bayburt'u, 85.083 nüfuslu Tunceli'yi, 90.392 nüfuslu Ardahan'ı, 138.807 nüfuslu Gümüşhane'yi ve 157.363 nüfuslu Kilis'i geçerek en kalabalık mahalle oldu.

FOTOĞRAFLAR TEMSİLİDİR

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

İŞTE İL İL TÜRKİYE'NİN NÜFUSU

TÜİK tarafından açıklanan verilerle, Türkiye'nin 2025 nüfusu da belli oldu. İşte il il Türkiye'nin güncel nüfusu...

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

ADANA

2.283.609
Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

ADIYAMAN

617.821

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

AFYONKARAHİSAR
751.808

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

AĞRI

491.489

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

AMASYA
342.242

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

ANKARA

5.910.320

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

ANTALYA
2.777.677

Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

ARTVİN

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AYDIN

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BALIKESİR

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BİLECİK

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BİNGÖL

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