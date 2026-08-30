Bu mahallenin nüfusu 5 ilden büyük! Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Öyle ki, açıklanan "Türkiye'nin En Kalabalık Mahalleleri" listesindeki zirvenin sahibi, tek başına koskoca 5 ili nüfus olarak geride bırakarak adeta bağımsız bir şehre dönüştü. Peki, yüz binlerce insanın omuz omuza yaşadığı, belediyeleri bile kıskandıran bu devasa mahalle neresi? İşte ezberleri bozan o liste ve sizin mahallenizin de yer alma ihtimali olan o çarpıcı sıralama...

Zafer Mahallesi – İstanbul, Bahçelievler: 78.856 kişi

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