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İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası 'tavsiye ediyorum' diyerek açıkladı

2026 YKS sonuçları açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci için de tercih süreci başladı. Öğrenci ve veliler üniversite tercihi kararı verirken, geleceğin meslekleri konularını da yoğun biçimde araştırıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Sevgili gençler, yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum" dedi. Peki geleceğin meslekleri neler? İşte milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren o tablo!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 11:23
İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

Bu yıl ilk kez teknoloji ve yapay zeka alanlarını da içeren yeni programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erol Özvar, yeni bölümere ilişkin vurgu yaptı ve, "Dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum" dedi.

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sonuçların tüm adaylar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ileriki günlerde başlayacak tercih dönemine ilişkin adaylara tavsiyelerde bulunan Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı; bilhassa yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizleri en iyi şekilde karşılamaya hazırız. Hepinize başarılar diliyorum."

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite öğrencisi adayları için tercih maratonu resmen başladı. Geleceklerini şekillendirecek kararlar eşiğindeki adaylar, kariyer planlamalarında yüksek kazanç potansiyeline sahip mesleklere odaklanıyor. İşte yeni dönemde öne çıkan, yüksek gelir imkânı sunan meslek grupları:

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İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

YENİ AÇILACAK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ

1. Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama (Ön lisans)

2. Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon (Ön lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

3. Dijital Oyun Teknolojileri (Ön lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

4. Mobil Güvenlik Teknolojileri (Ön lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

5. İlaç Üretim Teknolojisi (Ön lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

6. Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği (Ön lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

7. Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği (Ön lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

8. Laboratuvar Hayvanları (Ön lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

9. Balıkçılık Teknolojisi (Ön lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

10. Tarih ve Yapay Zeka (Lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

11. Felsefe ve Yapay Zeka (Lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

12. İşletme ve Yapay Zeka (Lisans)

13. Finansal Teknoloji (Lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

14. Biyoteknoloji ve Genetik (Lisans)

15. Paramedik (Lisans)

16. Balıkçılık Teknolojisi (Lisans)

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

İşte 2026'nın en çok aranan meslekleri ve güncel maaşları

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

Yapay zekadan veri bilimine, siber güvenlikten yeşil enerjiye kadar birçok alan yükselişe geçti. İş gücü piyasasında dengeler değişirken, bazı meslekler diğerlerine fark atıyor. Peki hangi işler "paraya para demeyecek" seviyeye ulaşıyor? İşte geleceğin meslekleri...

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

30. BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTLERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

Medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

29. BİLGİSAYAR KULLANICI DESTEK UZMANLARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

Medyan yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksek okulu

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

28. LİSANSLI PRATİSYEN VE LİSANSLI MESLEK HEMŞİRELERİ

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

Medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

27. DİĞER TÜM BİLGİSAYARLI (UZMANLIK) MESLEKLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

Medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

26. TESİSATÇILAR, BORU TESİSATÇILARI VE BUHAR TESİSATÇILARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

Medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

25. MARANGOZLAR

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

Medyan yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

24. HEKİM ASİSTANLARI

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

Medyan yıllık kazanç: 112,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

23. ELEKTRİKÇİLER

2028 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

Medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri