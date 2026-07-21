İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

2026 YKS sonuçları açıklandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci için de tercih süreci başladı. Öğrenci ve veliler üniversite tercihi kararı verirken, geleceğin meslekleri konularını da yoğun biçimde araştırıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Sevgili gençler, yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum" dedi. Peki geleceğin meslekleri neler? İşte milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren o tablo!