İşte geleceğin meslekleri listesi! YÖK Başkanı YKS sonuçları sonrası ’tavsiye ediyorum’ diyerek açıkladı

Bu yıl ilk kez teknoloji ve yapay zeka alanlarını da içeren yeni programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erol Özvar, yeni bölümere ilişkin vurgu yaptı ve, "Dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum" dedi.