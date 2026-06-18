Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

CHAUCHİLLA MEZARLIĞI - PERU

Ancak 1920lerde keşfedilen bu mezarlıkta 700 yıllık cesetler bulundu. Bu mezarlıktaki en son defin 9. yüzyılda gerçekleşmiş. Diğer ilginç tarafı ise bu mezarlıktaki cesetler çömelmiş bir şekilde duruyordu ve yüzlerinde kocaman bir gülümseme vardı.