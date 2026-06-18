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Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

Bu yerleri ziyaret etmek sadece merak değil, kelimenin tam anlamıyla cesaret ister... Dünyanın en karanlık, en gizemli ve en korkunç köşelerinin hikayeleri duyanların kanını donduruyor. İşte dünyanın en korkunç yerleri ve arkalarındaki tüyler ürpertici hikayeler!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 09:13
Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

Yüzyıllardır anlatılan efsaneleri ve yaşandığı iddia edilen paranormal olaylarıyla insanlık tarihinin karanlık sayfalarında yer edinen bu coğrafyalar, dinleyenlerin kanını donduracak türden hikayelere ev sahipliği yapıyor. İşte ürpertici geçmişleriyle tüyler ürperten ve adeta zamana meydan okuyan dünyanın en korkunç yerleri!

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

THE ISLAND OF DOLLS - MEKSİKA

Meksikada bulunan bu terkedilmiş adanın sakinleri korkunç oyuncak bebekler. 1950'de, Julian Santana Barrera isimli keşiş, boğulan bir kız çocuğunun anısına, çöpte bulduğu oyuncak bebekleri adada sergilemeye başladı. Barrera'nın kendisi de 2001 yılında adada boğuldu. Yaklaşık 1000 bebekten oluşan koleksiyon hala duruyor.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

HASHİMA ADASI - JAPONYA

Eskiden kömür madenciliği yapılan bu ada bir zamanlar dünyanın en kalabalık yerlerinden bir tanesiydi. Maden kapatılınca Hashima hayalet şehre dönüştü.

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Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

BONES ŞAPELİ - PORTEKİZ

16. yüzyılda inşa edilen şapel 5000 rahibin kemikleriyle dolu. Çatısında "Ölüm günü, doğum gününden iyidir." sözü yazıyor.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor
Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor
Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor
Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

İNTİHAR ORMANI - JAPONYA

Asıl adı Aokigahara olan, insanların intihar etmek için geldikleri ormanın ismi zamanla İntihar Ormanı oldu. Orman, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'nden sonra intihar için en çok tercih edilen yer.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

TERKEDİLMİŞ BİR AKIL HASTANESİ - PARMA, İTALYA

Eskiden bir akıl hastanesi olan bu binanın duvarları ve yerleri, Brezilyalı ressam Herbert Baglione için, hayaletleri ve işkence gören hastaları tasvir ettiği birer tuval.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

ST. GEORGE KİLİSESİ - ÇEK CUMHURİYETİ

Bir cenaze sırasında çatısının bir kısmı çökünce terkedilen bu kilisede şu anda sanatçı Jakub Hadrava'nın tüyler ürpertici heykelleri duruyor.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

PARİS'İN YERALTI MEZARLIKLARI - FRANSA

Paris'in kıvrımlı ve tünellerden ve mağaralardan oluşan bu yeraltı mezarlıklarının uzunluğu 187-300 km kadar. 18. yüzyıla kadar bu mezarlıklara yaklaşık 6 milyon insan defnedildi.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

AKODESSEWA PAZARI - TOGO

Togo'daki bu pazarda büyülü objeler ve otlar satılıyor. Bu bölgede insanlar Voodoo bebeklerine ve diğer büyülere inanıyorlar.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor
Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

VEBA ADASI - İTALYA

Yıllar boyunca vebaları hastaların sürüldüğü bu adada 160.000 kadar kişi gömülü. Bu ölülerin ruhlarının hala adada dolaştığına inanılıyor. Bu adada inşa edilen akıl hastanesinin hastaları üzerinde korkunç deneyler yapıldığına dair de rivayetler var.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

HİLL OF CROSSES - LİTVANYA

Bu tepede 50.000 kadar haç bulunuyor. Bunun sebebi, yaygın bir inanca göre, bu tepeye haç bırakmak iyi şans getiriyor.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor
Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor
Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

KABAYAN MUMYA MEZARLIĞI - FİLİPİNLER

Kabayan'ın meşhur 1200-1500 yıllık mumyaları bu mezarlıkta gömülü. Bölgenin sakinlerine göre bu mumyaların ruhları hala etrafta dolaşıyor.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

OVERTOUN KÖPRÜSÜ - SCOTLAND

20. yüzyılın ortalarında bu köprüde garip olaylar yaşandı. Düzinelerce köpek 15 metre yüksekliğindeki köprüden atladı ve kayalıklara çarpıp öldü. Kurtulanlar bir daha atlamayı denedi.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor
Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

ACTUN TUNİCHİL MUKNAL MAĞARASI - BELİZE

Maya uygarlığı kalıntılarının bulunduğu bu yer, arkeologlar için çok önemli. Ancak bu mağaranın bir bölümü Mayaların insanları kurban ettikleri tapınak.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

LEAP KALESİ - İRLANDA

Dünyanın en lanetli kalelerinden bir tanesi sayılan Leap Kalesi'nde, zemini kazıklarla dolu olan bir yeraltı zindanı var. Restorasyon sırasında farkedilen bu zindanda, 4 kamyon iskelet bulundu.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

CHAUCHİLLA MEZARLIĞI - PERU

Ancak 1920lerde keşfedilen bu mezarlıkta 700 yıllık cesetler bulundu. Bu mezarlıktaki en son defin 9. yüzyılda gerçekleşmiş. Diğer ilginç tarafı ise bu mezarlıktaki cesetler çömelmiş bir şekilde duruyordu ve yüzlerinde kocaman bir gülümseme vardı.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

TOPHET TAPINAĞI - TUNUS

Antik Kartaca inancında ne yazık ki küçük bebekler kurban ediliyordu ve bu törenler sırasınad ağlamak yasaktı.

Bu yerleri ziyaret etmek cesaret ister! İşte dünyanın en korkunç yerleri: Hikayeleriyle duyanların kanını donduruyor

YILAN ADASI - BREZİLYA

Ormanlarla ve kayalıklarla kaplı olan bu adada metrekare başına 6 yılan düşüyor. Yerel halk yılanlarla alakalı kan donduran hikayeler anlatsa da adayı ziyaret etmek yasak değil.