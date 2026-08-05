“Burada hiçbir şey yetişmez” demişlerdi... Çorak toprağın ortasında vaha oluşturdu

Sert kış şartları ve çorak toprağı nedeniyle 'Burada meyve de sebze de yetişmez' algısının yıllardır hakim olduğu Doğubayazıt'ta, tek bir adamın hayali tüm ezberleri bozdu. Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Örtülü köyünde taşlı ve kurak araziyi adım adım işleyen Abdulkadir Ardin, adeta imkansızı başardı. Bugün erikten kayısıya, elmadan cevize kadar çeşit çeşit meyvenin dalından toplandığı o bahçe, görenleri hayrete düşürüyor. Zorlu İklimde Ezber Bozan Başarı Sert karasal iklimi ve aylarca süren kış soğuklarıyla bilinen Doğubayazıt'ta ezber bozan bir tarım başarısına imza atıldı. İlçeye bağlı Örtülü köyünde, Ağrı Dağı'nın eteklerinde kurulan özel meyve bahçesinde sezonun bereketli meyve hasadı gerçekleştirildi. Kurak ve verimsiz olarak görülen toprakta yetişen erik, kayısı, elma, armut, şeftali ve ceviz gibi çok sayıda ürün görenleri hayran bıraktı. Çocukluk Hayalinden Dev Bir Vaha Doğdu 2015 yılında mevcut işini bırakarak hayalinin peşinden giden Abdulkadir Ardin, taşlı ve çorak araziyi adım adım yeşillendirdi. Ardin'in kurduğu alan sadece bir meyve bahçesi olmakla kalmadı; zamanla içinde havuz, restoran, dinlenme alanları ve konaklama imkanı barındıran bir yaşam merkezine dönüştü. 'Burada Meyve Yetişmez' Algısı Yıkıldı Meyve hasadına katılarak erik ve kayısı toplayan Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, bahçede incelemelerde bulundu. Bölgede kışın yaklaşık altı ay boyunca dondurucu soğukların hakim olduğunu hatırlatan Kaymakam Ayvat, bu zorlu koşullara rağmen elde edilen başarının altını çizdi. Bölge Turizmine Yeni Bir Soluk Getirdi Ağrı Dağı'nın ve İshak Paşa Sarayı'nın yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten yetkililer, dağ tırmanışına gelen sporcuların ve tarihi mekanı ziyaret eden misafirlerin bu örnek bahçeyi mutlaka görmesi gerektiğini ifade ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı hasat çalışmalarıyla birlikte Doğubayazıt, artık sadece tarihiyle değil, tarımsal potansiyeliyle de adından söz ettirmeyi hedefliyor.