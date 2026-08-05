“Burada hiçbir şey yetişmez” demişlerdi... Çorak toprağın ortasında vaha oluşturdu

Sert kış şartları ve çorak toprağı nedeniyle "Burada meyve de sebze de yetişmez" algısının yıllardır hakim olduğu Doğubayazıt'ta, tek bir adamın hayali tüm ezberleri bozdu. Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Örtülü köyünde taşlı ve kurak araziyi adım adım işleyen Abdulkadir Ardin, adeta imkansızı başardı. Bugün erikten kayısıya, elmadan cevize kadar çeşit çeşit meyvenin dalından toplandığı o bahçe, görenleri hayrete düşürüyor.