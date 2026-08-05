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“Burada hiçbir şey yetişmez” demişlerdi... Çorak toprağın ortasında vaha oluşturdu

Yılda 6 ay kışın yaşandığı coğrafyada "olmaz" denilen oldu! 2015 yılında radikal bir karar alarak işini gücünü bırakan Abdulkadir Ardin, kurak araziyi meyve cennetine dönüştürdü.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 05.08.2026 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 09:41
Burada hiçbir şey yetişmez demişlerdi... Çorak toprağın ortasında vaha oluşturdu

Sert kış şartları ve çorak toprağı nedeniyle "Burada meyve de sebze de yetişmez" algısının yıllardır hakim olduğu Doğubayazıt'ta, tek bir adamın hayali tüm ezberleri bozdu. Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Örtülü köyünde taşlı ve kurak araziyi adım adım işleyen Abdulkadir Ardin, adeta imkansızı başardı. Bugün erikten kayısıya, elmadan cevize kadar çeşit çeşit meyvenin dalından toplandığı o bahçe, görenleri hayrete düşürüyor.

Burada hiçbir şey yetişmez demişlerdi... Çorak toprağın ortasında vaha oluşturdu

Zorlu İklimde Ezber Bozan Başarı

Sert karasal iklimi ve aylarca süren kış soğuklarıyla bilinen Doğubayazıt'ta ezber bozan bir tarım başarısına imza atıldı. İlçeye bağlı Örtülü köyünde, Ağrı Dağı'nın eteklerinde kurulan özel meyve bahçesinde sezonun bereketli meyve hasadı gerçekleştirildi.

Burada hiçbir şey yetişmez demişlerdi... Çorak toprağın ortasında vaha oluşturdu

Kurak ve verimsiz olarak görülen toprakta yetişen erik, kayısı, elma, armut, şeftali ve ceviz gibi çok sayıda ürün görenleri hayran bıraktı.

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Burada hiçbir şey yetişmez demişlerdi... Çorak toprağın ortasında vaha oluşturdu

Çocukluk Hayalinden Dev Bir Vaha Doğdu

2015 yılında mevcut işini bırakarak hayalinin peşinden giden Abdulkadir Ardin, taşlı ve çorak araziyi adım adım yeşillendirdi.

Burada hiçbir şey yetişmez demişlerdi... Çorak toprağın ortasında vaha oluşturdu

Ardin'in kurduğu alan sadece bir meyve bahçesi olmakla kalmadı; zamanla içinde havuz, restoran, dinlenme alanları ve konaklama imkanı barındıran bir yaşam merkezine dönüştü.

Burada hiçbir şey yetişmez demişlerdi... Çorak toprağın ortasında vaha oluşturdu

"Burada Meyve Yetişmez" Algısı Yıkıldı

Meyve hasadına katılarak erik ve kayısı toplayan Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, bahçede incelemelerde bulundu. Bölgede kışın yaklaşık altı ay boyunca dondurucu soğukların hakim olduğunu hatırlatan Kaymakam Ayvat, bu zorlu koşullara rağmen elde edilen başarının altını çizdi.

Burada hiçbir şey yetişmez demişlerdi... Çorak toprağın ortasında vaha oluşturdu

Bölge Turizmine Yeni Bir Soluk Getirdi

Ağrı Dağı'nın ve İshak Paşa Sarayı'nın yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten yetkililer, dağ tırmanışına gelen sporcuların ve tarihi mekanı ziyaret eden misafirlerin bu örnek bahçeyi mutlaka görmesi gerektiğini ifade ediyor.

Burada hiçbir şey yetişmez demişlerdi... Çorak toprağın ortasında vaha oluşturdu

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı hasat çalışmalarıyla birlikte Doğubayazıt, artık sadece tarihiyle değil, tarımsal potansiyeliyle de adından söz ettirmeyi hedefliyor.