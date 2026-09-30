Bütün şehrin ışıklarını kapattılar! Milyonlarca göçmen kuş için tarihi karar

"LİGHTS OUT" PROJESİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu kayıpların önüne geçebilmek amacıyla ABD'nin Chicago, New York ve Philadelphia gibi pek çok büyük kentinde "Lights Out" adı verilen çevre dostu bir program başlatıldı. Uygulama, tüm şehri karanlığa bürümek yerine oldukça stratejik bir takvim izliyor: