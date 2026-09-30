Bütün şehrin ışıklarını kapattılar! Milyonlarca göçmen kuş için tarihi karar

Gece göç eden kuşların yön duygusunu korumayı hedefleyen proje kapsamında, belirli saatlerde binaların gereksiz dekoratif ve iç mekân aydınlatmaları tamamen kapatılıyor. KUŞLARI KURTARMAK İÇİN BÜTÜN ŞEHRİN IŞIKLARINI KAPATTILAR Her yıl göç döneminde milyonlarca kuş, Kuzey Amerika genelinde binlerce kilometrelik uzun yolculuklara çıkıyor. Genellikle gece saatlerinde yol alan bu göçmen kuşlar, yönlerini ayırt etmek için ay ve yıldızlar gibi doğal ışık kaynaklarından faydalanıyor. Ancak rotaları üzerindeki büyük metropollerin yoğun yapay aydınlatmaları, kuşların pusulasını bozarak ölümcül kazalara davetiye çıkarıyor. YAPAY IŞIKLAR KUŞLAR İÇİN NEDEN ÖLÜMCÜL? Şehirlerden yükselen güçlü yapay ışıklar, gece göç eden kuşların yönlerini şaşırmasına ve binaların çevresinde döngüsel olarak uçarak yorulmalarına sebep oluyor. Özellikle dış cephesi cam kaplı yüksek gökdelenler, bu ışık illüzyonu nedeniyle kuşlar için fark edilemeyen devasa bariyerlere dönüşüyor. Sonuç olarak her yıl yüz binlerce kuş, binaların cam yüzeylerine çarparak yaşamını yitiriyor. 'LİGHTS OUT' PROJESİ NASIL ÇALIŞIYOR? Bu kayıpların önüne geçebilmek amacıyla ABD'nin Chicago, New York ve Philadelphia gibi pek çok büyük kentinde 'Lights Out' adı verilen çevre dostu bir program başlatıldı. Uygulama, tüm şehri karanlığa bürümek yerine oldukça stratejik bir takvim izliyor: Sadece kuş göçünün en yoğun olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde uygulanıyor. Gökdelenlerin, kamu binalarının ve ticari komplekslerin gece boyunca açık kalan dekoratif dış aydınlatmaları ile üst katlardaki gereksiz iç ışıkları kapatılıyor. Bina yöneticileri ve mülk sahipleri belirlenen saatlerde ışık seviyesini düşürmek veya tamamen kapatmak konusunda gönüllü olarak iş birliği yapıyor. Gece uçuşu yapan kuşların şehir semalarından güvenle geçmesini sağlayan bu yöntem, hem canlı popülasyonunu koruyor hem de kent genelinde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor.