Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

TÜİK'in son yayınladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, Türkiye'nin nüfus rekorunu kıran o yerini tescilledi. Tam 57 ilin toplam nüfusundan daha fazla insanın yaşadığı bu dev ilçe, ülke genelindeki hızlı büyümenin en somut örneği haline geldi.

Türkiye genelinde resmi olarak 1 milyon sınırını aşan ilk ve tek yer unvanıyla tarihe geçen bu yerleşim birimi, artık sadece bir ilçe değil, adeta bir şehir! İşte Türkiye'nin nüfus rekortmeni olan o gizli dev.