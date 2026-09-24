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Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu
Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haritada bir ilçe olarak görünse de nüfusuyla tam 57 şehri geride bırakan o yer, Türkiye'de bir ilke imza attı. Listeleri altüst eden ilçe, Türkiye'de nüfusu 1 milyonu geçen ilk ve tek ilçe unvanını elinde bulunduruyor.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:56