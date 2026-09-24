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Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haritada bir ilçe olarak görünse de nüfusuyla tam 57 şehri geride bırakan o yer, Türkiye'de bir ilke imza attı. Listeleri altüst eden ilçe, Türkiye'de nüfusu 1 milyonu geçen ilk ve tek ilçe unvanını elinde bulunduruyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 24.09.2026 10:55 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 10:56
Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu
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TÜİK'in son yayınladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, Türkiye'nin nüfus rekorunu kıran o yerini tescilledi. Tam 57 ilin toplam nüfusundan daha fazla insanın yaşadığı bu dev ilçe, ülke genelindeki hızlı büyümenin en somut örneği haline geldi.

Türkiye genelinde resmi olarak 1 milyon sınırını aşan ilk ve tek yer unvanıyla tarihe geçen bu yerleşim birimi, artık sadece bir ilçe değil, adeta bir şehir! İşte Türkiye'nin nüfus rekortmeni olan o gizli dev.

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

İSTANBUL'UN NÜFUSU 15 MİLYONU AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre ülke nüfusu, 2025'te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Türkiye'nin yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

O İLÇENİN NÜFUSU 57 İLİ GERİDE BIRAKTI

Esenyurt'ta 2025'te yaşayanların sayısı 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer alırken Türkiye'de ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçti. Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 ilini de geride bıraktı. İlçenin geçtiği iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

TÜRKİYE'NİN EN DÜŞÜK NÜFUSLU İLÇESİ...

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi 1704 kişiyle Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu. Bingöl'ün Yayladere ilçesi 1889 ve Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi 1977 kişiyle Yalıhüyük'ü takip etti. Bilecik'in İnhisar ilçesi 2 bin 79, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi 2 bin 123 kişiyle nüfusu en az diğer ilçeler olarak sıralandı.

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

2025 yılı verilerine göre en yüksek nüfuslu 10 ilçeye ilişkin veriler şöyle:

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

İSTANBUL- ESENYURT
NÜFUSU: 1.003.905

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

GAZİANTEP-ŞAHİNBEY

NÜFUSU: 957.792

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

ANKARA-ÇANKAYA

NÜFUSU: 952.198

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

ANKARA-KEÇİÖREN

NÜFUSU: 931.722

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

GAZİANTEP-ŞEHİTKAMİL

NÜFUSU: 905.880

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

BURSA-OSMANGAZİ

NÜFUSU: 886.111

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE

NÜFUSU: 785.270

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

ADANA-SEYHAN

NÜFUSU: 782.204

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

İSTANBUL-PENDİK

NÜFUSU: 752.033

Büyüme durdurulamıyor: Nüfusu 57 ilden fazla olan Türkiye’nin en kalabalık ilçesi belli oldu

İSTANBUL-ÜMRANİYE

NÜFUSU: 728.913