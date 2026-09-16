Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

Yöntemi deneyenler, özellikle sentetik kıyafetlerde oluşan elektriklenmenin ve kumaşların birbirine yapışmasının azalabildiğini belirtiyor. Yöntemin temelinde ise alüminyumun iletken özelliği bulunuyor. Çamaşırların makine içerisindeki hareketi ve birbirine sürtünmesi sırasında elektrik yükleri oluşabiliyor. Alüminyum folyo bu yüklerin dağılmasına yardımcı olarak statik elektriğin etkisini kısmen azaltabiliyor. ALÜMİNYUM FOLYO TOPU NASIL HAZIRLANIR? Yaklaşık 30 santimetrelik alüminyum folyo parçaları, tenis topuna benzer büyüklükte ve mümkün olduğunca sıkı toplar haline getiriliyor. Ancak folyoda kıyafetlere takılabilecek sivri uç veya keskin kenar bırakılmaması gerekiyor. HER ÇAMAŞIRDA KULLANMAK DOĞRU MU? Bu yöntemin etkisi her yıkamada aynı olmayabilir. Özellikle statik elektrik, yıkamadan çok sıkma ve kurutma aşamalarında belirgin hale geldiği için alüminyum folyo toplarının etkisi sınırlı kalabilir. Ayrıca ipek gibi hassas kumaşlarda kullanılması, yüzeydeki düzensizliklerin kumaşa zarar verme ihtimali nedeniyle önerilmiyor. Bir diğer önemli nokta ise topların kullanım sonrasında kontrol edilmesi. Zamanla yıpranan folyo parçalanabilir ve keskin kenarlar oluşturabilir. Bu parçalar hem çamaşırlara hem de makinenin iç aksamına zarar verebilir. Bu nedenle kullanım öncesinde makinenin üretici talimatlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.