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Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

Son yıllarda ev işlerini kolaylaştırdığı iddia edilen pratik yöntemler sosyal medyada hızla yayılıyor. Bunlardan biri de alüminyum folyoyu top haline getirerek çamaşır makinesine koymak.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 09:59
Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

Yöntemi deneyenler, özellikle sentetik kıyafetlerde oluşan elektriklenmenin ve kumaşların birbirine yapışmasının azalabildiğini belirtiyor.

Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

Yöntemin temelinde ise alüminyumun iletken özelliği bulunuyor. Çamaşırların makine içerisindeki hareketi ve birbirine sürtünmesi sırasında elektrik yükleri oluşabiliyor.

Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

Alüminyum folyo bu yüklerin dağılmasına yardımcı olarak statik elektriğin etkisini kısmen azaltabiliyor.

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Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

ALÜMİNYUM FOLYO TOPU NASIL HAZIRLANIR?

Yaklaşık 30 santimetrelik alüminyum folyo parçaları, tenis topuna benzer büyüklükte ve mümkün olduğunca sıkı toplar haline getiriliyor.

Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

Ancak folyoda kıyafetlere takılabilecek sivri uç veya keskin kenar bırakılmaması gerekiyor.

Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

HER ÇAMAŞIRDA KULLANMAK DOĞRU MU?

Bu yöntemin etkisi her yıkamada aynı olmayabilir.

Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

Özellikle statik elektrik, yıkamadan çok sıkma ve kurutma aşamalarında belirgin hale geldiği için alüminyum folyo toplarının etkisi sınırlı kalabilir.

Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

Ayrıca ipek gibi hassas kumaşlarda kullanılması, yüzeydeki düzensizliklerin kumaşa zarar verme ihtimali nedeniyle önerilmiyor.

Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

Bir diğer önemli nokta ise topların kullanım sonrasında kontrol edilmesi. Zamanla yıpranan folyo parçalanabilir ve keskin kenarlar oluşturabilir.

Çamaşır makinesine alüminyum folyo topu atıyorlar! Bakın ne işe yarıyor

Bu parçalar hem çamaşırlara hem de makinenin iç aksamına zarar verebilir. Bu nedenle kullanım öncesinde makinenin üretici talimatlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör